アヤックスは土曜夜、NECに勝利することができなかった。ヨハン・クライフ・アレナではトル・アロコダレが鮮やかな形で先制点を挙げたものの、チャロン・シェリーにPKを決められ、1-1で終了した。これにより、首位フェイエノールトに対するアヤックスの勝ち点差は5に広がった。

アヤックスは電光石火で先制した。ジョルシー・モキオのクロスはトルの頭上を越えていくように見えたが、この長身FWは最後の力を振り絞ってボールに頭で合わせた。強烈なヘディングはゴンサロ・クレッタスにとって止めるにはあまりにも強烈で、1-0となった。トルはその後、今季は十字靱帯の負傷によりもうプレーしないカスパー・ドルベアのシャツを掲げてゴールを祝った。

アヤックスは長くリードを楽しむことはできなかった。モキオが自陣ペナルティーエリア内でノエ・ルブルトンにファウルを犯し、PKが与えられた。シェリーはそのPKを完璧に決め、1-1とした。

前半残り時間でも、アヤックスはなお何度か好機をつくった。オスカル・グルフはユリアン・ブラントの見事なラストパスで完璧にフリーとなったが、放ったシュートには鋭さが足りなかった。一方で、その鋭さがあったのはペナルティーエリア手前からのモキオのシュートだったが、これはクロスバーに当たった。

後半に入ると、ミチェル率いるチームは、ひどい立ち上がりとなったことで何度も苦境に立たされた。シェリーは一度ネットを揺らしたが、そのゴールはオフサイドで取り消された。その後、ミチェルは手を打ち、デビュー戦となったシモン・アディングラらを投入した。

それでもアヤックスは試合の主導権を握れなかった。深刻なチャンスはそれほど多くなく、主に激しいせめぎ合いが続いた。アブデラ・ウアザンはブライアン・リンセンへの激しいチャージで、その争いにのめり込みかけたが、警告で済んだ。

試合を引き寄せるチャンスはアヤックスにもあった。途中出場のマルコス・レオナルドはシュートを外し、ブラントの一撃はわずかに上へ、ウアザンのシュートはクレッタスに阻まれた。試合終了間際には、ウアザンが見事な独走から決勝点に迫り、アディングラにも好機があったが、これ以上ゴールは生まれなかった。