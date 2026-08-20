アヤックスは木曜日、カンファレンスリーグのプレーオフでFCシオンと対戦する。ミチェル監督は、アムステルダムから乗り込むチームの先発メンバーをすでに発表している。

アヤックスのゴールマウスを守るのはマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン。アムステルダムのチームの最終ラインは、右からアントン・ハーイェー、アーロン・ボウマン、ユリ・バース、カイオ・エンヒキで構成される。

スイスでは、ユリ・レーへールがアヤックスの中盤でコントロール役を担う。ダフィ・クラーセンも先発に名を連ね、ユリアン・ブラントがアヤックスの先発に復帰。攻撃面での推進力をもたらすことが期待される。

マルコス・レオナルドは、シオン戦で最前線のストライカーを務める。スティーブン・ベルハイス（右）とオスカル・グルフ（左）は、両ウイングからこのブラジル人アタッカーにボールを供給する役割を担う。

アヤックスはこのため、まずアウェーゲームに臨み、リターンレグは8月27日木曜日にアムステルダムで行われる。このホーム＆アウェー2試合の勝者が、カンファレンスリーグ本大会出場を決める。

アヤックスの先発：テア・シュテーゲン；ハーイェー、ボウマン、バース、エンヒキ；レーへール、クラーセン、ブラント；ベルハイス、レオナルド、グルフ。