「アヤックスは7位に終わり、欧州カップ戦の出場権を逃すことになるだろう」

アヤックスは7位に終わり、欧州カップ戦への出場権を逃すことになりそうだ。Voetbalzoneでは毎日、オランダのトップクラブに関する3つの論点を提示している。 また、伝統的なトップ3以外のチームにも定期的に注目しています。アヤックスは先週末、FCトゥエンテに1-2で敗れ、トゥエンテに4位の座を明け渡しました。アヤックスは「VriendenLoterijエールディヴィジ」の順位表でさらに順位を落とし、欧州カップ戦出場権を逃すことになると思いますか？コメント欄であなたの意見をお聞かせください！

アヤックスは先週土曜日、ホームでライバルのFCトゥエンテと対戦したが、勝ち点を得ることができなかった。この敗戦により、フレンド・ロテリー・エールディヴィジの順位表に大きな変動が生じた。FCトゥエンテはアヤックスを抜き去り、4位に浮上した。これにより、ヨーロッパリーグへの出場権を獲得することになる。

48ポイントを獲得しているアヤックスはFCトゥエンテにわずか2ポイント差で追っているものの、残りの試合日程は決して楽なものではない。 ヘラクレス・アルメロとNACブレダとの2連戦のアウェイ戦を終えた後、アヤックスは最後の3試合で国内王者PSV、FCユトレヒト、SCヘーレンフェーンと対戦しなければならない。後者の2チームは、欧州カップ戦出場をかけたプレーオフの枠を激しく争っている。

ユトレヒトは9位で、現在プレーオフ圏内の最下位に位置するスパルタ・ロッテルダム（41ポイント）に1ポイント差で迫っている。ロン・ヤンス監督率いるこのチームは、過去5回の対戦でわずか1勝しか挙げられていないアヤックスにとって、まさに「天敵」と言える存在だ。 ユトレヒトも好調で、リーグ戦直近10試合で2敗しかしていない。これらはPSV（4-3）とフェイエノールト（0-1）に対する僅差の敗戦だった。

ユトレヒトに加え、ヘーレンフェーンも「フレンデンロテリー・エールディヴィジ」で目覚ましい連勝記録を続けている。 このフリースランドのクラブは5試合連続無敗で、リーグ7位につけており、アヤックスとはわずか4ポイント差だ。今シーズン前半、オスカル・ガルシア監督率いるアヤックスはヘーレンフェーンに勝利できず、ヨハン・クライフ・アレナでの一戦は1-1の引き分けに終わった。ヘーレンフェーンは最終節、アベ・レンストラ・スタジアムでアヤックスの運命を決定づけ、同クラブをプレーオフへと追いやる可能性がある。

もしアヤックスがプレーオフに進むことになれば、クラブは4月19日（日）に行われるカップ決勝に注目することになる。NECは現在6位につけるAZと対戦する。カップ優勝チームはヨーロッパリーグへの直接出場権を獲得する。

このようにして、AZはプレーオフを回避できる可能性がある。北ホラント・ダービーの最近の結果を考慮すると、アルクマールのチームがカップ戦で優勝することは、2021年以来AZに勝利していないアヤックスにとって有利に働くかもしれない。