ファレンタイン・ドリーセンは、今季のフリーエンデンロテレイ・エールディビジのレベルに満足していない。『デ・テレグラーフ』のコラムで、オランダのクラブがとりわけ欧州の舞台で見せている戦いぶりに心を躍らせることはないとしている。アヤックスにも厳しい言葉を向けており、ドリーセンによれば、見逃されたPKがあったため、エクセルシオール戦で3-2の敗戦を免れたことをチームは審判団に感謝すべきだったという。

「今のところ、喜べるようなものではない。質的に後退しているという確認は、オランダのクラブが欧州の舞台に立った時に得られる」とドリーセンは述べる。ドリーセンはオランダ勢の結果を取り上げ、PSVはシャフタール・ドネツクと引き分け、フェイエノールトはFCバルセロナに敗れ、NECとAZはヨーロッパリーグを戦い、アヤックスとFCトゥウェンテはカンファレンスリーグに出場しているとした。

「これらすべての結果をさらに痛ましいものにしているのは、これらのクラブの大半がエールディビジの上位を争っていることだ。おおまかに二極化が進んでいるエールディビジにおいて、AZ、フェイエノールト、PSV、FCトゥウェンテ、アヤックスの後ろでは、ボールはどちらにでも転がり得る」と、このコラムニストは書いている。

「そのレベルはしばしば目を覆いたくなる。ADOデン・ハーグ対カンブールを90分見続けたり、スパルタ、PECズウォレ、あるいはテルスターの試合を見たりする者は、ときに勲章ものだ。ただ、そうしたクラブはしばしばそれ以上のことができない。だが、AZ対テルスター、フェイエノールト対ADOデン・ハーグ、PSV対フォルトゥナ・シッタート、FCトゥウェンテ対テルスター、あるいはアヤックス対ヘーレンフェーンでも、トップ5が観る者を楽しませてくれるわけではない」

63歳のウェストラント出身記者は、PSVがFCトゥウェンテ戦での敗戦（3-2）によって「無敵の地位」を失ったと見ている。一方でアヤックスは、エクセルシオール戦（2-2）に最低でも6-2で勝っていなければならなかったという。「ロッテルダムのPKを見逃した主審ヤニック・ファン・デル・ラーン、そしてVARにも感謝すべきだった。そうでなければ3-2で敗れていた」

AZはエールディビジの首位に立っているが、ドリーセンは、アルクマール勢が代表ウィーク後にヨーロッパリーグ、そしてフェイエノールト、FCトゥウェンテ、アヤックスと戦った後にどのような状況になっているのか疑問視している。「その時になれば、ヨルディ・クラシーとそのいとこたちが、本当にリーグタイトル争いで重要な役割を果たすのかが分かるだろう」

フェイエノールトはFCユトレヒト戦で再び大勝し（5-0）、圧倒した。それでもドリーセンに言わせれば、ロッテルダムのクラブがまだお祭り騒ぎをする必要はない。「ジョヴァンニ・ファン・ブロンクホルストは、ゴー・アヘッド・イーグルスでまだ左側の順位表にいる相手と1度しか対戦していない。それでも、彼のチームはある種の流れに乗っているようで、その流れは代表ウィークによって厄介な形で中断される」と締めくくっている。