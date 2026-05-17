アヤックスは1点で十分だったが、カンファレンスリーグのプレーオフに進む。

アヤックスは欧州カップ戦出場をかけてプレーオフに進む。アムステルダムのチームはSCヘーレンフェーンと0-0で引き分け、VriendenLoterijエールディヴィジ5位でシーズンを終えた。ヘーレンフェーンも8位でプレーオフに進出。

開始2分、アヤックスはショーン・ステールがウェグホルストのロングパスから決定機を迎えたが、GKベルント・クラバーブールが阻止。

20分にはホームのヘーレンフェーンがディラン・ヴェンテのシュートで反撃したが、力なくマーテン・パエスがセーブした。

終了10分前、ヴェグホルストのパスをガエイが強烈に狙ったが、クラバーブールがクロスバーに弾き出した。直後、ステールのシュートもわずかに外れた。

後半、ヘーレンフェーンもサム・カーステンがPAでチャンスを作ったが、枠を外れアヤックスは安堵した。

直後、ルカスはブラウデへのタックルでイエローカード。VARはレッドには至らず。ヘーレンフェーンもピンチを免れた。リンデイがクラッセンを倒したが、副審は旗を挙げず。

終了10分前、ヘーレンフェーンがマーテン・パエスのクロスをヴェンテがシュートしたが決まらず、アヤックスは安堵した。

途中出場のマヘル・カリゾがアムステルダム勢として再び大きなチャンスを得た。このアルゼンチン人選手は2人のディフェンダーをかわしたが、シュートは弱かった。

終盤にはピッチが悪化し、両チームともチャンスを作れなかった。