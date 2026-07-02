『Voetbal International』によると、ブランコ・ファン・デン・ブーメンはアヤックスを正式に退団する見込みだ。30歳のMFはすでにアンジェと合意しており、両クラブ間でも合意している。会計上の手続きのため、公式発表はしばらく先になる。

先週、ファン・デン・ブーメンはアヤックスの初練習に参加する必要がないことが判明。当時、アンジェへの移籍は最終段階にあった。 これにより、同MFは2025/26シーズン後半にレンタル移籍でプレーしたクラブに復帰することになる。その期間、彼はリーグ・アン所属クラブで15試合に出場した。

VIのジャーナリスト、ヨスト・ブラウホフ氏によると、移籍はすでに合意済みで、7月に正式手続きが行われる予定だ。

ファン・デン・ブーメンはアヤックスとあと1年契約を残しているため、クラブは移籍金を得る見込みだが、金額は未公表。

彼は2023年夏、トゥールーズでの活躍後、フリーでアヤックスに復帰。当時2027年までの契約を結び、ミスリンタットTDが獲得した第1号となった。以来、高年俸選手の一人とされる。

アムステルダムでの1年目は公式戦29試合に出場し3ゴール1アシストを記録したが、膝の怪我でレギュラーポジションを失った。

翌シーズンも背中の故障が長引き、出場時間は大幅に制限された。

この影響は2025/26シーズンにも及び、12月に復帰したものの定位置を取り戻せなかった。アンジェへのレンタルを経て、今後は同クラブでキャリアを続ける。

アヤックス1部では通算56試合に出場し、5ゴール2アシストを記録した。