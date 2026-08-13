アヤックスがアル・イテハドに対し、スティーブン・ベルフワインについて問い合わせを行っていた。アムステルダムのクラブは、彼をヨハン・クライフ・アレナに呼び戻す可能性を探っていたと、ムニル・ブアリンが伝えている。

火曜日には『Voetbal International』が、ベルフワインはアル・イテハドを加入時の移籍金2100万ユーロの一部にあたる金額で退団できると報じていた。

アヤックスはこの左ウイングに関心を示しており、ミカ・ゴッツが売却された場合には、その後釜となる可能性があった。

それでも、ベルフワインがアムステルダムに復帰する可能性は極めて低いようだ。ブアリンによれば、アル・イテハドは方針を変更しており、契約満了が近づいているこのアタッカーはサウジアラビアで契約を延長できる見込みだという。

クラブは現在、2028年半ば、あるいは2029年までの新契約について本人と交渉中だ。したがって、ベルフワインの将来はサウジアラビアにあるとみられるが、なお本人がこのオファーに同意する必要がある。

ブアリンによれば、PSV、トッテナム・ホットスパー、そしてアヤックスの元選手であるベルフワインには欧州の複数クラブが関心を示していたものの、アムステルダムのクラブ史上最高額補強となったこの選手の獲得には、いずれも失敗することになりそうだ。移籍金は3200万ユーロだった。