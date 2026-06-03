アヤックスは、ファリオリとゴッツに可愛がられていた人物を突然退団させた。

マルティン・レデゲルドがアヤックスを退団し、自転車チーム「Lidl-Trek」へ栄養士として加入するとWielerflitsが報じた。

2025年1月にアヤックスへ加入し、フランチェスコ・ファリオリの推薦でアムステルダムへ移った。

当時彼はヴィスマ | リース・ア・バイクから移籍。今回再び自転車界へ戻る。当時、サッカー部門ディレクターのマリン・ビューカーは起用の理由をこう説明していた。

「過密日程は心身に大きな負担をかけるため、栄養管理はトップ選手育成に不可欠です」

「ユースでもトップでも、栄養・回復・集中の細部が勝敗を分ける。選手をさらに支援したい」と語った。

ファリオリ監督の下、アヤックスは多くの試合でフィジカル面で優位に立った。選手たちはインタビューでレデゲルトのサポートに感謝を語っている。

「彼とは主に食事とリカバリーについて話しています。きめ細かいアドバイスのおかげで出場時間やリズムが増えました。若いので判断を誤ることもありますが、その点でも助けてくれます。何よりも、日々の取り組みを徹底するために」とゴッツは語った。

入眠に悩んでいたフィッツ＝ジムはレデゲルドの助言で睡眠を改善。別の選手も試合開始10分の集中力維持に彼のサポートが役立ったという。



