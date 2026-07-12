「アヤックスは、ステールに続き、次のトップクラスの若手選手も去ってしまうのではないかと懸念している」

アヤックスは、ショーン・ステールがニューカッスル・ユナイテッドへ移籍したことを受け、ラヤネ・ブニダもクラブを去るのではないかと懸念している。これは『De Oranjezomer』のヒューゴ・ボストが報じている。

周知の通り、ステールはトップチームでの出場時間を保証してほしいと望んでいたが、ミシェル監督と技術ディレクターのヨルディ・クライフは約束できなかった。その結果、18歳の有望選手は退団を決断した。

ボスト氏は、他の選手も同様の決断をする可能性があると指摘。AD紙のコラムニストは、クルイフTDが短期的な成果を重視する姿勢が若手育成の障害になると警鐘を鳴らす。

ボルストは「事情に詳しい人物からメッセージを受けた。そこには『ジョルディはすぐにトップ選手で優勝したいだけ。だからショーン・ステールも去った』と書かれていた」と語った。

「彼らはブニダが去ることも恐れている。若手がチャンスを得られなくなるからだ。それは残念だ」

ブニダは2022年夏にアンデルレヒトから加入し、アヤックスで29試合2ゴール9アシストを記録している。

アヤックスとの契約は2028年半ばまで残っているが、クラブ側は延長を検討している。