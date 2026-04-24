カタルーニャの日刊紙『スポルト』によると、ヨルディ・クライフはアヤックスの補強候補としてバルサ・アトレティックの選手にも注目している。同記事では、FCバルセロナで戦力外となる恐れのある複数の選手も挙げられている。

クラブウォッチャーのルイス・ミゲルサンツ氏によると、クライフはGKイニャキ・ペニャ（27）、MFマルク・カサド（22）、FWルーニー・バルジ（20）の状況を注視している。ただし、カサドとバルジの獲得は難航が予想される。

ジョフレ・トレントス（19）、ギレ・フェルナンデス（17）、シェーン・クルーイベルト（18）のレンタル移籍の方が現実的だ。

後者は1995年にアヤックスにチャンピオンズリーグ優勝をもたらしたパトリック・クライフの末息子だ。

バルセロナとアヤックスはすでに複数選手について協議しており、クライフはラ・マシア育ちの選手に精通しているという。

「アヤックスはウイングのシェーン・クリュイフェルトに大きな関心を寄せている。オランダでステップアップできると信じているが、今夏レンタル移籍するかどうかは不明だ」とミゲルサンツは記す。

クルーイベルトは先日バルセロナと2028年6月までの契約延長に合意している。