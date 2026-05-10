アヤックスは試合終了間際にFCユトレヒトに敗れ、5位に転落した。

アヤックスは日曜のフレンド・ロテリー・エールディヴィジ第33節で痛恨の1-2敗戦を喫した。FCユトレヒト戦ではワウト・ヴェグホルストの終盤同点弾でアムステルダム勢が救われたかに見えたが、マイク・ファン・デル・ホーンの鋭いヘディングが試合を決定付けた。 アヤックスは5位に転落し、プレーオフ進出の危機。7位ユトレヒトはプレーオフ出場権を確保した。

アヤックスはオスカー・グルークが再びカスパー・ドルベルグの背後に先発。回復したウォウト・ウェグホルストはベンチスタート。FCユトレヒトはセバスチャン・ハラーが古巣相手に復帰し、マイク・ファン・デル・ホーンとダニ・デ・ウィットも先発した。

アヤックスは開始2分、ベルグイスのスルーパスでレーガーが決定機を迎えたが、GKバルカスが好守で阻んだ。

その後もホームチームが主導権を握り、ミカ・ゴッツやグルークが脅威を与え続けた。ドルベルグはアントン・ガエイの完璧なクロスをわずかに捉えきれず、グルークのシュートはバルカスを直撃した。FCユトレヒトは前半30分まで、イェスパー・カールソンのハーフボレーを除けばほとんど反撃できなかった。

前半最大のチャンスは35分、ゴッツのシュートがバーを直撃し、跳ね返ったボールがレゲールのもとへ。しかし彼は至近距離から枠を外し、アヤックスはリード奪えず前半を終えた。

ハーフタイム後、ヨハン・クライフ・アリーナでは他会場の経過が伝えられ、緊張感が高まった。FCトゥウェンテはスパルタ相手にリードを広げ、NECはFCフローニンゲンにリードを許した。終盤、アヤックスは攻勢を欠き、ガルシア監督はグルークとドルベルグに代えてダヴィ・クラッセンとヴェグホルストを投入した。

それでもベテラン投入の効果はなく、アヤックスの攻撃は鈍かった。ユトレヒトのハラーはリバウンドでチャンスを作ったが、間一髪でブロックされた。ベルフイスは味方のバックパスに苛立ちを露わに。カウンターで好機を得た場面では、クラッセンが後ろへ戻したために観客から大きなブーイングが飛んだ。

試合終盤、ゼキエルが左を突破し低いクロスを供給。ファーサイドでフリーのヴェステルルンドが押し込み、0-1。

しかし、そのリードは長く続かなかった。 83分、CKから混戦となりヴェグホルストが同点弾。しかし後半アディショナルタイム、CKにファン・デル・ホーンが頭で合わせ1-2。アヤックスの逆転はならなかった。