「アヤックスは私を正当に評価してくれなかった。だから私は去った」

ルイス・ファン・ハールがアヤックスの監査役会のアドバイザーを辞任した。本人が『Voetbal International』のインタビューで、断腸の思いでその決断を下したと明かしている。

2023年、当時監査役会会長だった友人のミハエル・ファン・プラーグから、ファン・ハールはアドバイザー職を打診された。ファン・ハールはこれを受け入れた。

アヤックス、AZ、バイエルン・ミュンヘンなどで指揮を執った元監督は、3年を経て見切りをつけ、今年7月にその職務を退いた。

本人によれば、その理由はすべてアヤックスの運営組織にあるという。「あらゆる決定を16人がチェックしなければならず、しかも私はその外側にいた。最終的には『自分も大勢のうちの一人にすぎない』と思った」

「ファン・プラーグが監査役会を去ってからは、私の助言が生かされることは一度もなかった。私はアヤックスから正当に評価されなかった」と、ファン・ハールはさらに続けた。

ファン・ハールによれば、アムステルダムの体制は機能していないという。そのうえでPSVを引き合いに出した。「あそこは意思疎通のラインが非常に短い。1995年の私たちのアヤックスもそうだった。当時、決定を下していたのは5人か6人しかいなかった」

前季のエールディビジで5位だったアヤックスについて、ファン・ハールはすぐに立て直すのは難しいと見ている。「これほど多くの人が方針に影響を及ぼしている限りは無理だ。決めるべきなのは経営陣だが、あらゆる組織に逐一すべてを知らせ、そのうえで何もかも承認を得なければならないことで足を引っ張られている。そうしたことに時間がかかりすぎるし、サッカーのようなスピードが求められる世界では機能しない」