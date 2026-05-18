海外メディアは、ドゥシャン・タディッチがアル・ワフダでの最終戦を終えたと報じている。アヤックス元主将の彼は今夏契約満了となり、去就は依然不透明だ。

昨夏フェネルバフチェからフリーで加入し、1年契約を結んだが延長はなさそうだ。

今季公式戦41試合に出場し20アシスト5得点をマーク。ADIBカップ制覇にも貢献した。

長期滞在の可能性は低く、37歳の年齢と近年の選択を考えると、選手として現役を終えたと考えるのが自然だ。

それでもサッカー界に残る可能性は残っている。彼はアムステルダムを去る際、『Voetbal International』に「将来、アヤックスの監督になるだろう」と語っている。

「頭の中ではすでに監督のように考え、キャプテンとして前向きに行動してきた。スタッフと選手、ピッチ内外をつなぐ架け橋となり、チームにとって何が最善かを常に考えたい」

彼はアヤックスでの時間が早く終わったことを残念がっている。本来なら現役引退後、同クラブのコーチングスタッフとして働く予定だったからだ。 「すべてが流れ去り、私は考えさせられた。アヤックスをどれほど愛していても、去らなければならないという気持ちが強くなった。しかし、私のメンタリティはもはやそこに合わなくなっていた」と彼は当時語った。