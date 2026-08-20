アヤックスはヨシップ・シュタロの放出に関する事務手続きを完了したと、デ・テレグラーフが木曜日に報じた。ラツィオは250万ユーロの給与を全額負担し、さらに300万ユーロのレンタル料をアヤックスに支払う。

ラツィオはまた、750万ユーロの買い取りオプションも確保した。達成が容易なボーナスによって、これは1200万～1500万ユーロまで増加する可能性がある。さらにアヤックスは10パーセントの再販条項でも合意している。

ジャーナリストのジャンルカ・ディ・マルツィオは、火曜日の時点ですでにローマからの関心を報じていた。その後、移籍交渉は急速に進展し、1日後にはすでに合意が近づいている。なお、ディ・マルツィオは300万ユーロのレンタル料についてもすでに伝えていた。

シュタロは2023年夏、当時のテクニカルディレクターだったスヴェン・ミスリンタートによって2200万ユーロでアムステルダムに加入した。このセンターバックはオランダで苦しいスタートを切ったが、フランチェスコ・ファリオーリの下で立て直した。

クロアチア代表DFは、ラツィオでかつてのチームメートであるケネス・テイラーと再会する。テイラーは半年前に2000万ユーロで移籍していた。

これに先立ち、アヤックスは同じ木曜日、板倉滉がボルシアMGに復帰することを発表した。報道によれば、アムステルダムのクラブはこの日本人選手の売却で500万ユーロを手にするという。

シュタロと板倉の売却により、右利きのセンターバックはアーロン・ボウマンだけが残ることになった。