アヤックスは日曜の早朝、FCユトレヒトと対戦する可能性がある。

日曜に開催されるアヤックス対FCユトレヒトの欧州カップ戦出場権をかけたプレーオフ決勝は、依然として不透明な点が残っている。アヤックス専門記者マイク・フェルウェイ氏は金曜日、FCヴォレンダムのクラス・スタディオンで行われるこの試合に関する新情報を発表する予定だ。

ウィレムIIは金曜日、昇降格PO決勝のため土曜にファンがヴォレンダムへ遠征すると発表した。これはKNVB、各クラブ、エダム＝ヴォレンダム自治体の3者協議によるものだとフェルウェイ記者は『デ・テレグラーフ』に報告している。

この決定に伴い、決勝のキックオフは20:00から16:30へ変更され、スタジアム内外の運営を円滑にする目的だ。

欧州カップ戦出場をかけたプレーオフ決勝のアヤックス対FCユトレヒト戦でも、開始時間を早めてファンを入場させる方向で調整中だ。現時点では未決定で、実施の場合は12時15分キックオフとなる。

ウィレムIIは400人のファンを連れて行けることがすでに確定しており、アウェーファン受け入れの背景にはティルブルフのクラブサポーターが抗議行動を予告していたことがある。「みんなでデ・ダイクへ行こう」という声が水曜日のFCヴォレンダム戦でも上がっていた。

「ファンが最終的にヴォレンダムへ遠征できることになり、嬉しく思います。経緯についてはこれ以上述べません。現在は、ファンへの情報提供と試合に向けた準備に注力しています」とウィレムIIの運営陣は声明で述べている。