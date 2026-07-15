アヤックスは水曜日のVfLボーフムとの親善試合で1－1の引き分けに終わった。新加入カイオ・エンリケの早期ゴールでリードしたが、ロスタイムにレヴェルソンのオウンゴールで同点にされた。

アヤックスではデイリー・ブラインドが復帰後初先発し、アーロン・ボウマンとセンターバックを組んだ。AEKラルナカ戦で唯一の得点を挙げたアブデラ・ウアザネがフォワードで先発。19歳のジナイロ・ジョンソンも6番として起用された。

新加入のカイオ・エンリケも初先発。序盤の混乱直後に先制点を奪った。 アブデラ・ウアザネとオスカー・グルークの素早い連携から左SBの前にボールが送られ、半回転しながらも左足で冷静にネットを揺らし1-0。

その後もアヤックスが優位に立ったが、追加点は奪えなかった。対するボーフムは、エースのベルカン・タズのシュートをマーテン・パエスが好セーブで阻んだ。

ジョンソンは中盤で好プレーを連発し、追加点も目前だった。インターセプトからペナルティエリア外左で左足を鋭く振り抜いたが、シュートはクロスバーを叩いた。1－0で折り返した後半、ミチェル監督は選手を複数交代。

ファレル・ナッシュとドン・アンジェロ・コナドゥがドイツのゴールを脅かしたが、試合を決めきれなかった。アヤックスは勝利のために最後の1分まで戦い続けたが、91分に痛恨の失点を喫した。 後半、ボーフムの最初のチャンスはサミュエル・バンバのシュートがポストに当たり、レヴェルソンの背中に当たってゴールへ。1－1の同点となった。

ミチェル新監督は、先週末のAEKラルナカ戦（1-0勝利）とパナシナイコス戦（1-3敗戦）に続き、2勝目とはならなかった。アヤックスは木曜日、UEFAカンファレンスリーグ予選1回戦で本格的にシーズンが始まる。

前半のスタメン：パエス；ガエイ、ボウマン、ブラインド、エンリケ；ジョンソン、クラッセン、グルーク；ベルグイス、オアザネ、ゴッツ。

後半のスタメン：レヴェルソン、ガエイ、ボウマン、ムズング、ワインダル、ジョンソン、クラッセン、アブダラ、エドヴァルセン、コナドゥ、ナッシュ。