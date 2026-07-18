アヤックスは接戦を制し、好調でカンファレンスリーグ予選に臨む。

アヤックスはカンファレンスリーグ第2予選に向けた準備を好調で終えた。 ミチェル・サンチェス監督率いるチームは、スポーツパーク・デ・トゥークストでオリンピアコスを1-0で下した。試合の大半を優勢に戦ったアムステルダムのチームは、途中出場のオリバー・エドヴァルセンの終盤のゴールで勝利した。木曜日、アヤックスはカンファレンスリーグ第2予選のFKヴォイヴォディナ戦で新シーズンを迎える。

ミチェル監督は先発にGKマーテン・パエス、DFルーカス・ローザ、アーロン・ボウマン、デイリー・ブラインド、オーウェン・ワインダル、MFユーリ・レゲール、ダヴィ・クラッセン、オスカー・グルーク、FWスティーヴェン・ベルグイス、カスパー・ドルベルグ、ミカ・ゴッツを起用した。

試合開始前、故ロブ・ディペリンク審判を追悼する1分の黙祷が捧げられた。 DFのパスミスからヤレムチュクがチャンスを得たが、パエスが足でブロック。直後、ベルフイスの強烈なシュートもGKポポヴィッチがクロスバー直下で弾き出した。

その後もアヤックスが主導権を握り、前半はボール支配率とチャンスの数で優位に立った。オリンピアコスはヤレムチュクを軸にカウンターで脅威を与え続けたが、ここでもパエスが立ちはだかった。前半は0－0で折り返した。

後半開始直後にはドルベルグに代えてドン・アンジェロ・コナドゥを投入し、先制点を狙い続けた。 ゴッツのミドルシュートはポポヴィッチが難なくセーブ。60分過ぎにヘールケンス、ガエイ、カプラン、エンリケ、アブダラ、カリゾらが投入され、流れは一変した。

新戦力の加入でアヤックスに勢いが生まれた。ヘールケンスは好インターセプトでギリシャ側の得点を阻み、カリゾはショートコーナーからすぐ存在感を示した。直後、カリゾの美しいカーブシュートがポストを叩いたが、先制点はまだ生まれない。

さらにエドヴァルセン、ウアザネ、ジョンソンも投入され、この交代が功を奏した。ジョンソンのスルーパスにエドヴァルセンが左から切り込み、ファーへ流し込んで1-0。 直後、ガエイにもチャンスが生まれたが、反対側ではヘールケンスが再び好セーブで凌いだ。

終盤も踏ん張ったアヤックスが1－0で勝利。欧州カップ戦2連戦を控えたプレシーズンマッチを好結果と有望な途中出場選手で締めくくった。

アヤックス先発：パエス、ローザ、ボウマン、ブラインド、ワインダル、クラッセン、レーゲール、ベルグイス、グルーク、ゴッツ、ドルベルグ。

交代：コナドゥ、ヘールケンス、カプラン、エンリケ、ガエイ、ジョンソン、オアザネ、アブダラ、エドヴァルセン、カリゾ、ムズング、エドヴァルセン。