ミチェル監督は木曜日、Ziggo Sportでマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンについて質問されると笑みを浮かべた。FCバルセロナのGKに関心を寄せていることについて、アヤックスの指揮官は否定できなかった。

「このニュースは誰もが知っていることだ」と、FKヴォイヴォディナとの欧州での一戦を前に、ミチェル監督は笑みを見せながら語った。「彼は私たちが関心を持っている選手だ。ただ、まだここにはいない」

「私が言える唯一のことは、今いるGKたちに満足しているということだ。私は引き続きアヤックスを改善するために取り組んでいく。補強については、我々に何が必要かをジョルディ・クライフが分かっている」と、アヤックスのテクニカルディレクターに判断を委ねた。

アヤックスはテア・シュテーゲンをバルセロナからレンタルで獲得し、給与の一部を負担する意向だ。しかし、税務上の問題により、両クラブはまだレンタル契約に署名していない。

Mundo Deportivoは火曜日、アヤックスがテア・シュテーゲンをめぐって忍耐を失い始めていると報じた。その一方で、ドイツ人GK（34）が近くアムステルダムで正式発表されることへの期待もある。

「アヤックスとして、我々は可能な限り最善の選択肢を追求している。そして、今いる選手たちのグループに満足している」とミチェル監督は述べ、新シーズンをスタートした選手たちに大きな信頼を寄せた。