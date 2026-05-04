『デ・テレグラーフ』紙のマイク・フェルウェイ氏によると、アヤックスはミチェル・サンチェスを新監督に招聘したいが、ヨルディ・クライフ技術ディレクターが交渉を開始するのはまだ先だ。アヤックスは、ジローナがラ・リーガ残留を確定してから行動する方針で、残り4試合で16位のジローナにとってその時点は未だ来ていない。

ミチェル率いるチームは降格圏の4ポイント上だが、安泰ではない。前節はライバルのレアル・マヨルカに0-1で敗れた。

ヴェルウェイ氏によると、ミチェルは依然としてアムステルダムの最有力候補で、移籍市場専門家のマッテオ・モレット氏の報道とも一致する。同氏はポッドキャスト「キックオフ」で「ジローナのミチェルが後任候補である事実は変わっていない」と語っている。 「ただ、アヤックス側は、同クラブが降格の危機から脱して安定するまで待たなければ、彼と本格的に交渉できないと考えているようだ。」

「彼は現在最有力だが、就任は確定ではない。それでも当面は彼に賭けている」とフェルウェイは語った。

また、アヤックスは最近アルネ・スロット氏にも再アプローチしたが、スロット氏はリヴァプールに残る見込みで、現時点でアヤックス移籍に前向きではないという。

一方、アヤックスはデリー・ブラインドの復帰も検討。ロナルド・デ・ブール氏によると、ブラインドは「アヤックス移籍を強く希望し」、古巣復帰を真剣に考えているという。

しかし、全員がその計画に賛成しているわけではない。ヴァレンティン・ドリーセンはブラインドの復帰に懐疑的だ。「マヨルカ戦でも彼は期待外れだった。チームを引っ張る選手ではない。あの一幕では運よく逃れたが、本来はPKを与えるべきだった。」