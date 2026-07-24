アヤックスは多額の資金を手にできる可能性　市場価値1200万ユーロの選手に関心集まる

ポルトガル版『CNN』の記者ブルーノ・アンドラーデ氏によると、ジョシップ・シュタロはベンフィカのリストに入っているという。現時点では、まだ正式なオファーは出されていない。

ただ、その状況は間もなく変わる可能性がある。ベンフィカはアントニオ・シウバが売却された場合、オファーを出したい考えだ。同選手のボーンマス移籍をめぐっては、ポルトガル側が合意に近づいている。

Transfermarktによれば、シュタロの現在の市場価値は1200万ユーロ。アムステルダムでは2028年半ばまで契約を残している。

クロアチア人DFは先週木曜日、カンファレンスリーグ予選のFKヴォイヴォディナ戦（4-1で勝利）を欠場した。ワールドカップのため、まだ休暇中だからだ。

シュタロはここまでアヤックスで108試合に出場しているが、それでもジョルディ・クライフは同選手の売却を望んでいるという。報道によれば、アムステルダムのクラブは「妥当なオファー」が届けば合意する見通しだ。

仮にシュタロが売却されても、アムステルダムにとって大きな痛手にはならない。ミチェル監督の手元には、なおデイリー・ブリント、ヨーリ・バース、ディース・ヤンセ、板倉滉、アーロン・ボウマンがいる。



