アヤックスは依然待機。イプスウィッチ・タウン、昇格争いの初チャンスを逃す。

火曜日のイングランド2部リーグで、昇格争うサウサンプトンとイプスウィッチ・タウンが2-2の接戦を繰り広げた。これによりリーグの行方は依然として予測不能だ。2つ目の昇格枠を掴むのはどのチームか？

2位のイプスウィッチは勝てばプレミア昇格が決まるはずだったが、得失点差で劣るミルウォールにしか逆転される可能性はなかった。

イプスウィッチが昇格すれば、チュバ・アクポムのレンタル移籍が完全移籍に切り替わり、クラブは900万ユーロ以上を受け取る。

しかしアウェイチームは勝てず、試合の大半はサウサンプトンが優位に立った。80分、元フェイエノールトのカイル・ラリンが1－1の同点から勝ち越し弾をマークし、今季8得点目。

このゴールでサウサンプトンは昇格へ望みをつないだ。しかし終了間際、途中出場のアクポムがイプスウィッチに希望をつなぐ。終盤、ジャック・クラークが同点弾。2－2。このゴールでサウサンプトンの直接昇格は事実上消えた。

この引き分けで優勝争いは依然混沌。現在イプスウィッチ81点、ミルウォール80点、ミドルズブラ79点。今週末に最終節を迎える。

最終節でイプスウィッチは14位QPR、ミルウォールはオックスフォード、ミドルズブラは6位レックサムと対戦する。2位までが自動昇格、3～6位がプレーオフ進出となる。

フランク・ランパード率いるコヴェントリー・シティは、すでにプレミアリーグ残留を決め、圧倒的な差で優勝した。