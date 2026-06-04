アヤックスは依然としてマルク＝アンドレ・テル・ステーゲンの獲得を望んでいる。これは『ムンド・デポルティーボ』が報じている。ただ、この移籍交渉には大きな障害が一つある。それは、34歳のこのゴールキーパーの年俸だ。

先月『Voetbal International』も報じたように、ヨルディ・クライフ監督は経験豊富なGKの加入で守備の安定を図り、今夏積極的な補強を計画している。

テル・ステゲンはいまバルセロナで出番がなく、冬にジローナへレンタルされたが、ハムストリングのけがでほとんどプレーできなかった。

数週間前、同紙はテル・ステゲンがバルセロナ退団を容認と伝えた。アヤックスではミチェル監督との再会も予想される。

ミチェルはすでにアヤックスの新監督に就任しており、昨季ジローナでテル・ステゲンと共働した。

ミチェル監督もテル・ステゲンをヨハン・クライフ・アレナに迎えたいと考えているが、実現は不透明だ。最大の障害は、彼の巨額年俸である。

なお、アヤックスとリンクするGKはテル・ステゲンだけではない。『Voetbal International』は先日マーク・フレッケンを、木曜日には『Sport』がヨルディ・クルイフのターゲットとして37歳のヤン・ゾマーを報じた。