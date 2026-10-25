アヤックスは今冬、獲得に動くべきか？「彼はヴィクトル・ツィガンコフより優れている」

ESPNの解説者たちは土曜夜、ヤコブ・トレンスコフを高く評価した。scヘーレンフェーンのFWはADOデン・ハーグ戦（3-2）で2得点を挙げ、アヤックスへの移籍候補としても名前が挙がった。

ヘーレンフェーンは土曜夜、24分に先制した。ノラン・クルテンスが中盤を突破してリベラにつなぐと、リベラが左サイドから鋭いクロスを供給。トレンスコフは対面するグレゴワール・ワエムに競り勝ち、ゴール前から押し込んで0-1とした。

その少し後、同じトレンスコフが1-3となるゴールも決めた。ヘーレンフェーンが非常に苦しい時間帯を迎えていた66分、リベラの低いクロスを力強く蹴り込んだ。

デンマーク人FWはこの2得点で今季の得点数を6に伸ばした。アシストもすでに2つ記録している。昨季は34試合で13得点、5アシストを記録した。

ブラム・ファン・ポーレンはトレンスコフを高く評価する一方、フィジカル面には疑問を抱いている。「上位3クラブで通用するかというと……。彼はかなり華奢だ。相手に厳しくマークされると、埋もれてしまうのではないかと心配だ。ただ、アヤックスのヴィクトル・ツィガンコフよりは優れている」

カリム・エル・アフマディも感銘を受けているが、デンマーク人FWの裏への動きには疑問を呈した。「ボールを持てばうまいが、裏へ抜ける動きも物足りない。それにアヤックスでは毎週結果を出さなければならない。そこがヘーレンフェーンとの違いだ」