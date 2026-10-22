アヤックスは今もイタリアでビッグネーム：「だが、ここに恐怖はない」

先週木曜日にハイドゥク・スプリトに1-2で屈辱的な敗戦を喫したアヤックスには、カンファレンスリーグのリーグフェーズで早くも挽回の機会が訪れる。今週、アタランタがヨハン・クライフ・アレナに乗り込んでくるのだ。少し前まで欧州で圧倒的な強さを見せていたイタリアの相手から、アムステルダムのチームは何を予想すべきなのか。Voetbalzoneは、Prima Bergamo などで次の対戦相手を詳しく追うジャーナリスト、ファビオ・ジェンナーリに話を聞いた。

アタランタといえば、伝説的なジャン・ピエロ・ガスペリーニの名がすぐに浮かぶ。現在ASローマを率いる68歳の指揮官は、2016年から2025年までベルガモで采配を振るい、決して大きくはないクラブをセリエAと欧州のトップレベルへと押し上げた。マルテン・デ・ローンらを擁するチームは、クラブ史上初めてチャンピオンズリーグ出場権を獲得。2024年5月にはダブリンのアビバ・スタジアムで行われた決勝でレヴァークーゼンに3-0で快勝し、ヨーロッパリーグを制して初の欧州での成功を収めた。

クラブの象徴が退任

欧州での栄冠からほどなくして、ガスペリーニはアタランタを去ることを決めた。クラブ首脳陣は後任にイバン・ユリッチを選んだが、その人選は成功しなかった。かつてASローマとサウサンプトンでも解任されたクロアチア人指揮官は、スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリアでもわずか数カ月で職を追われた。アタランタはセリエAで目立たない中位に沈み、ユリッチはマルセイユとのチャンピオンズリーグの試合中に主力のアデモラ・ルックマンと衝突。2人は引き離さなければならないほどで、見苦しい光景となった。その直後、クラブ首脳陣はユリッチを解任した。

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アタランタは素早く動き、比較的若いラファエレ・パッラディーノを新監督に迎えた。イタリア人指揮官はラ・デアをセリエA6位に導き、カンファレンスリーグ出場権を獲得した。コッパ・イタリアでは準決勝で敗退し、チャンピオンズリーグではラウンド16でバイエルン・ミュンヘンに2試合（1-6、4-1）を通じて力の差を見せつけられた。アタランタはホーム戦で強くプレッシャーをかけ、リスクを冒して戦ったが、それが最終的に高くついた。それでもパッラディーノは攻撃的な戦い方を後悔していなかった。「もう一度あの試合を戦うとしても、まったく同じように戦います。この戦い方でコッパ・イタリアの準決勝に進み、リーグ戦でも好調を維持しているのですから」

パッラディーノがベルガモで2シーズン目を迎えることはなかった。アタランタは昨夏、ラツィオ、ユヴェントス、チェルシー、ナポリなどで実績を残した経験豊富なマウリツィオ・サッリ（67）を選んだのだ。日曜日にはACミランとのアウェー戦に2-3で敗れたが、ジェンナーリによれば、その結果だけではすべては分からない。「アタランタは現在、好調です。重要な選手を何人か欠きながらも、直近3試合の内容は印象的でした。9得点を挙げ、シュートがポストに当たる場面もあり、合計で12点か13点を容易に奪えていたほど多くのチャンスをつくりました。守備にはまだ改善すべき点がいくつかありますが、正しい方向に進んでいます。ただ、もう少し時間はかかるでしょう」と、アタランタを追う記者は強調する。

PSVでの過去

アタランタは、それだけの得点力を持つチームだ。得点源の一人が、オランダでも比較的知られているジャンルカ・スカマッカである。27歳、身長1.95メートルのFWは数年前、PSVでプロサッカー選手としての第一歩を踏み出した。セリエAやプレミアリーグのクラブを渡り歩き、PECズヴォレへの短期レンタル移籍も経験した長身ストライカーは、マンチェスター・ユナイテッドに売却されたラスムス・ホイルンドの後継者として、2023年にベルガモへやって来た。ジェンナーリは元PSVの選手に感銘を受けている。「スカマッカは先日、イタリア代表としてネーションズリーグで得点し、その後もカンファレンスリーグのパフォス戦でゴールを決めました。もっと多くの得点を奪えていてもおかしくありませんでした。パフォーマンスには常に安定感があるわけではありませんが、スカマッカは非常に重要な選手です。時間とともに成長し、ずっと成熟しました。調子が良いときのスカマッカは、勝負を決められる選手です」

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スカマッカは先週木曜日、キプロスのパフォスとの試合で前半終了間際に得点した。アタランタは最終的にホームで3-1の勝利を収めた。カンファレンスリーグでは好スタートを切った一方、サン・シーロでの敗戦を受け、セリエAでは今のところ中位にいる。しかし、シーズンはまだ長いとジェンナーリも分かっている。「欧州カップ戦への出場権を獲得し、カンファレンスリーグでできるだけ勝ち進むこと。この2つが、今季の目標としてアタランタのサポーターの頭に最も強くあるものです。クラブにとって今年最も重要なのは、新たなチームづくりを順調にスタートさせること。そうすれば結果は自然とついてくるでしょう」。アタランタの首脳陣は、目先の結果だけを見ているわけではないという。

激動の時期を経たアタランタを、競技面でより落ち着いた状態へ導く。それがイタリアサッカーを知り尽くしたサッリの任務だ。ただ、ガスペリーニの下で過ごした厳しい年月をベルガモとその周辺で忘れさせるのは、極めて難しい。アヤックスの次の対戦相手の現状に話が及ぶと、ジェンナーリは「それでも前に進まなければなりません」と嘆息する。「アタランタの首脳陣から好条件の契約を提示されていたにもかかわらず、ガスペリーニは退任を選びました。ベルガモでは今年、再びゼロから始めています。それには時間がかかるでしょう。でも、信頼はあります」。イタリアサッカーに詳しいジェンナーリは、現在セリエAで10位につけるチームの将来を信じている。

ひとまずアタランタにとって重要なのは、次の木曜日にオランダで行われる試合だけだ。両クラブの対戦歴は多くない。アヤックスとアタランタが欧州の舞台で顔を合わせたのは、2020-21シーズンだけである。アムステルダムのチームはベルガモで、前半早々に2-0とリードしながらも2-2の引き分けに終わり、勝ち点1を手にした。ヨハン・クライフ・アレナでは0-1で敗れた。6年後に雪辱を果たすチャンスだ。「アタランタにアヤックスへの恐れはありませんが、敬意はあります。その敬意は常にあります。カンファレンスリーグのリーグフェーズでは、チャンピオンズリーグの8試合ではなく、6試合が組まれています。ですから、一つのつまずきが順位に大きく響く可能性があります」。ジェンナーリはサッリのチームにそう警鐘を鳴らす。

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アヤックスに恐れなし

アヤックスは日曜日、フローニンゲンに5-2で勝利し、アタランタをアムステルダムに迎える前の試合で好結果を残した。一方、サッリのチームはACミランに敗れた。最後の30分間で2得点を挙げ、力強く巻き返したにもかかわらずだ。それでもジェンナーリは、ミチェル・サンチェス率いるチームがオランダ北部で挙げた5得点を過大評価することを拒む。「ここでもアヤックスは依然としてビッグネームです。しかし、現状を考えると、今はクラブの歴史の中でも最良の時期ではないように見えます」。アタランタを追う記者は、木曜日の21時にカンファレンスリーグ第2戦に臨むチームに勝機を見いだしている。