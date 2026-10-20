先週木曜日にハイドゥク・スプリトに1-2で屈辱的な敗戦を喫したアヤックスに、カンファレンスリーグのリーグフェーズで早くも雪辱の機会が訪れる。今週、アタランタがヨハン・クライフ・アレナに乗り込んでくるからだ。かつて欧州を制したイタリアの相手に、アムステルダムのチームは何を警戒すべきなのか。Voetbalzoneは、Prima Bergamo などでアタランタを密着取材するジャーナリスト、ファビオ・ジェンナリに話を聞いた。

アタランタと聞いて、まず思い浮かぶのは名将ジャン・ピエロ・ガスペリーニだろう。現在ASローマを率いる68歳の指揮官は、2016年から2025年までベルガモで指揮を執り、比較的小規模なクラブをセリエAと欧州のトップレベルへと押し上げた。マルテン・デ・ローンらを擁するチームは、クラブ史上初めてチャンピオンズリーグ出場権を獲得。欧州での初タイトルは2024年5月に訪れた。ダブリンのアビバ・スタジアムで行われたヨーロッパリーグ決勝で、レヴァークーゼンに3-0で快勝したのだ。

クラブの象徴が去る

欧州での栄冠からほどなくして、ガスペリーニはアタランタを去る決断を下した。クラブ首脳陣は後任にイヴァン・ユリッチを選んだが、この人選は成功しなかった。以前にASローマとサウサンプトンでも解任されていたクロアチア人指揮官は、スタディオ・アトレティ・アッズーリ・ディターリアでも就任からわずか数カ月で職を追われた。アタランタはセリエAの中位に沈み、ユリッチはチャンピオンズリーグのマルセイユ戦で主力のアデモラ・ルックマンと衝突。両者を引き離さなければならないほどの騒動となり、後味の悪い光景が広がった。その直後、首脳陣はユリッチに解任を告げた。

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アタランタの動きは早く、比較的若いラッファエレ・パッラディーノを新監督に迎えた。イタリア人指揮官はラ・デアをセリエAの6位に導き、カンファレンスリーグ出場権を獲得。コッパ・イタリアでは準決勝まで進んだが、チャンピオンズリーグではラウンド16でバイエルン・ミュンヘンに2試合合計で力の差を見せつけられた（1-6、4-1）。アタランタはホームでの一戦で積極的にプレスをかけ、リスクを冒して戦ったが、それが最終的に高くついた。それでもパッラディーノは攻撃的な戦い方を後悔していなかった。「もう一度試合をすることになっても、まったく同じ戦い方をする。この戦い方によって、我々はコッパ・イタリアの準決勝に進み、リーグ戦でも健闘しているのだから」

パッラディーノがベルガモで2シーズン目を迎えることはなかった。アタランタが昨夏、ラツィオ、ユヴェントス、チェルシー、ナポリなどで実績を積んだ経験豊富なマウリツィオ・サッリ（67）を選んだからだ。日曜日には敵地でACミランに2-3で敗れたが、ジェンナリによれば、結果だけでは試合の全容は分からないという。「アタランタは現在、良い状態にあります。重要な選手を何人か欠きながらも、直近3試合の内容は印象的でした。9得点を挙げ、シュートがポストに当たる場面もありました。作り出したチャンスの数を考えれば、合計12点か13点を取っていてもおかしくありません。守備にはまだ改善すべき点がありますが、正しい方向に進んでいます。ただ、もう少し時間はかかるでしょう」と、アタランタを追う記者は強調する。

PSVでの過去

アタランタには、それだけの得点力がある。ゴールを生み出す選手の一人が、オランダでも比較的知られているジャンルカ・スカマッカだ。27歳、身長1メートル95のFWは、数年前にPSVでプロとしての第一歩を踏み出した。セリエAやプレミアリーグのクラブを渡り歩き、PECズウォレにも短期間レンタル移籍した長身ストライカーは、マンチェスター・ユナイテッドに売却されたラスムス・ホイルンドの後継者として、2023年にベルガモへやってきた。ジェンナリは元PSVの選手を高く評価する。「スカマッカは最近、イタリア代表としてネーションズリーグで得点し、その後はカンファレンスリーグのパフォス戦でもゴールを決めました。さらに多くの得点を挙げていてもおかしくありませんでした。パフォーマンスには常に安定感があるわけではありませんが、時間とともに成長し、はるかに成熟した非常に重要な選手です。調子が良いときのスカマッカは、勝負を決められる選手です」

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スカマッカは先週木曜日、キプロスのパフォスをホームで3-1と下した試合で、前半終了間際に得点した。カンファレンスリーグでは好スタートを切った一方、サン・シーロでの敗戦を経て、セリエAでは今のところ中位にいる。だが、シーズンはまだ長い。ジェンナリもそれを承知している。「欧州大会への出場権を獲得し、カンファレンスリーグでできる限り勝ち進むこと。この2つが、今季のアタランタのサポーターの頭に最も強くある目標です。クラブにとって今年の最大の目標は、新たな強化プロジェクトを順調にスタートさせることです。そうすれば結果は自然についてきます」。アタランタ首脳陣は、目先の結果だけを見ているわけではない。

イタリアサッカーを知り尽くすサッリには、激動の時期を経たアタランタを、競技面で再び安定させる役割が託されている。とはいえ、ガスペリーニの下で過ごした過酷な年月をベルガモとその周辺で忘れさせるのは、非常に難しい仕事だ。アヤックスの次の対戦相手の現状について問われると、ジェンナリは「それでも前に進むしかありません」と嘆息する。「アタランタの首脳陣から 好条件の契約を提示されたにもかかわらず、ガスペリーニは退任を選びました。ベルガモでは今年、再びゼロからのスタートを切っています。時間はかかるでしょう。それでも信頼はあります」。イタリアサッカーに詳しいジェンナリは、現在セリエAで10位につけるチームの未来を前向きに見ている。

今のアタランタが見据えているのは、次の木曜日にオランダで行われる試合だけだ。両クラブの対戦歴は多くない。アヤックスとアタランタが欧州の舞台で顔を合わせたのは、2020-21シーズンだけである。アムステルダムのチームは、前半に早々と0-2とリードしたベルガモでの一戦を2-2で引き分け、勝ち点1を手にした。ヨハン・クライフ・アレナでは0-1で敗れた。6年後の今、雪辱の機会が訪れる。「アタランタはアヤックスを恐れてはいませんが、敬意は払っています。敬意は常にあります。カンファレンスリーグのリーグフェーズでは、チャンピオンズリーグの8試合とは異なり、 6試合が予定されています。そのため、一つのつまずきが順位に大きく響く可能性があります」と、ジェンナリはサッリのチームに注意を促す。

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アヤックスを恐れてはいない

アヤックスは日曜日、フローニンゲンに5-2で勝利し、アタランタをアムステルダムに迎える前の一戦を良い形で終えた。一方、サッリのチームはACミランに敗れた。最後の30分に2得点を挙げて力強く巻き返したものの、勝利には届かなかった。それでもジェンナリは、ミチェル・サンチェスのチームが北部の地で挙げた5得点を過大評価しない。「ここでもアヤックスは依然としてビッグネームです。ただ、現在の状況を見る限り、クラブの歴史の中で最も良い時期ではなさそうです」。アタランタを追う記者は、木曜日の21時にカンファレンスリーグ第2戦を迎えるチームに勝機を見いだしている。