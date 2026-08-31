ユリ・レーへールのヴェルダー・ブレーメン移籍は、ほぼ完了した。23歳のMFは月曜午後にメディカルチェックを通過し、ドイツのクラブと契約書にサインしたと、『Algemeen Dagblad』のヨハン・イナン記者がXで伝えている。

アヤックスは買い取りオプション付きのレンタル移籍を近日中に正式発表する見込みだと、同記者は報じている。また、アムステルダムのクラブがすぐに受け取る金額も明らかになった。イナン記者によれば、ヴェルダー・ブレーメンは「少額のレンタル料」として20万ユーロを支払うという。

日曜日の時点で、アヤックスとヴェルダー・ブレーメンがレーへールの期限付き移籍について最終合意に達していたことはすでに明らかになっていた。さらにドイツ側は、レンタル期間中にこのMFの給与を全額負担すると、De Telegraafがすでに伝えていた。

加えて、ヴェルダー・ブレーメンは500万ユーロの買い取りオプションも取り付けている。ブンデスリーガのクラブがそのオプションを行使した場合、レーへールは最終的にアヤックスへなお相当額をもたらす可能性がある。

アヤックスは2025年1月、450万ユーロでレーへールをFCトゥウェンテから呼び戻した。復帰直後、このアムステルダム育ちの選手は負傷し、その後、ヨハン・クライフ・アレナでの2度目の在籍は一度も本格化しなかった。

レーへールはアヤックスでしばしば守備的MFとして起用され、フレート・フリムとオスカル・ガルシアの下で多くの出場機会を得た。ミチェル・サンチェスの下でも当初はそのポジションでプレーを始めたが、そこで十分にアピールすることはできなかった。

ソフィアン・アムラバトの加入により、レーへールの見通しはさらに厳しくなっている。『De Telegraaf』によれば、ジョルディ・クライフは完全移籍での売却を望んでいたが、最終的に実現可能だった最大限の形は買い取りオプション付きのレンタル移籍だった。

レーへールはアヤックスと2029年半ばまで契約を残しており、ここまでトップチームでは公式戦57試合に出場し、2得点5アシストを記録している。