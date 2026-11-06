アヤックスはメンノ・ヘーレンの後任にすでに目星？「その名前はよく挙がっている」

メンノ・ヘーレンの後任を巡り、アヤックスではシーム・デ・ヨングの名前がたびたび挙がっていると、『デ・テレグラーフ』のマイク・フェルウェイ記者がポッドキャスト『キックオフ』で伝えた。

ヘーレンは金曜午後、突然アヤックスからの退任を発表し、周囲を驚かせた。ゼネラルディレクターを務める同氏の契約は2027年6月までだが、同年4月にアムステルダムでの職務を終える。

アヤックスの監査役会は、ヘーレンの後任を探すために外部の会社を起用する。アヤックスの経営陣は、来年4月1日より前にヨハン・クライフ・アレナで新たなゼネラルディレクターが指揮を執ることを見込んでいる。

一方、フェルウェイ記者によると、ヨハン・クライフ・アレナではシーム・デ・ヨングの名前もたびたび挙がっているという。「ただ、まずはもっと大物を狙うと思う」

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ヴァレンティン・ドリーセン記者は何より、新たなゼネラルディレクターがジョルディ・クライフとうまくやっていけることを願っている。「もっとも、クライフの契約は2年だ。ゼネラルディレクターには、それより長く在任してほしいところだ」と締めくくった。

シーム・デ・ヨングは2023年にアヤックスで研修プログラムに参加し、現在はテクニカルディレクターのジョルディ・クライフを支えるスタッフの一員となっている。選手や監督の相談相手も務める。

選手としてはアヤックスのユニフォームを276回着用し、88ゴール、52アシストを記録。オランダで4度のリーグ優勝を経験した。