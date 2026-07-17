マルコス・レオナルドがアヤックスに正式加入した。クラブが公式チャンネルで発表した。23歳のブラジル人FWは、ヨハン・クライフ・アレナで2031年半ばまでの契約にサインした。

サウジアラビアのアル・ヒラルから移籍し、移籍金は2000万ユーロをわずかに下回る1970万ユーロと報じられている。

レオナルドはクラブ公式サイトで「ここに来られてとても嬉しい。故郷に帰ったようだ。アヤックスでプレーできるチャンスに大きな喜びを感じている」と語った。

「これまで多くのブラジル人選手がアヤックスで幸せを感じ、成功を収めてきました。私もこのクラブを信じており、アヤックスのユニフォームで幸せになれると確信しています。」

「サポーターに多くの喜びを与え、できれば優勝したい。神が許せば、良いことが起こるだろう。ここに来られてとても幸せで、ファンに喜びを届けたい」

ヨルディ・クライフも「長らく注目してきた選手で、加入を喜ばしく思う」と語った。 テクニカルディレクターは「マルコスは若いが公式戦250試合以上で100ゴール以上を記録しており、我々は彼の得点能力を信頼している」と語った。

アヤックスは以前、アル・ヒラルおよびレオナルドと移籍で合意していたが、滞在許可申請に必要なスタンプ取得が遅れ、発表が延びていた。今回、手続きが完了した。

レオナルドは2024年初頭にサントスからベンフィカへ移籍し、数か月後にアル・ヒラルが約4,000万ユーロで獲得した。

加入後82試合で48得点を挙げ、サウジアラビア屈指のストライカーに成長した。