アヤックスはもはやノア・ラング獲得レースから撤退している。イタリア人ジャーナリスト、ジャンルカ・ディ・マルツィオ氏によれば、アムステルダムのクラブは正式に手を引いたという。

ラングは今夏、ナポリを去る見通しだ。オランダ人アタッカーはこの半年間、すでにガラタサライへレンタル移籍しており、同クラブは再び関心を示していた。

それでも、トルコのクラブは現在まず別の選択肢に目を向けており、そのためラングは同じく関心を示しているアタランタへ移籍する可能性が高まっている。

ディ・マルツィオ氏によると、ベルガモのクラブがオランダ代表のこの選手を獲得する上で最も有力だという。此前には、アタランタがナポリからのレンタル移籍について問い合わせを行ったとも同氏は報じていた。

ラングは、アヤックスではミカ・ホーツの後継候補として名前が挙がっていた。ベルギー人選手は先週、5000万ユーロをやや上回る金額でパリ・サンジェルマンへ移籍した。

その結果、アヤックスは現在、真の左ウイングをスカッドに欠いている。ミチェル・サンチェス監督はここ数試合、そのポジションで毎回MFアブデラ・ウアザンとオスカル・グルフを起用していた。