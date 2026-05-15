アヤックスはスター選手の復帰に注力している

アヤックスは波乱含みの夏市場を迎える。複数選手が退団候補に挙げられる一方、クラブはエドソン・アルバレスの復帰を希望している。ウェストハムがプレミアリーグから降格すれば好機となる。

ジョーダン・ヘンダーソン退団後、6番ポジションは空いたまま。補強候補に数十名が挙がるが、最も頻繁に名前が上がるのはアルバレスだ。

クラブ内での評価は依然として高く、2025年夏と2026年冬の移籍市場でも獲得を模索したが合意には至らなかった。

彼は先日、ヨハン・クライフ・アレナで行われたアヤックス対ユトレヒト戦（1-2で敗北）を観戦した。現在もウェストハムと契約しており、今シーズンはフェネルバフチェにレンタル移籍中。契約は2028年半ばまでだ。

プレミアリーグ残り2試合で、ウェストハムは2ポイント差のトッテナムに追われている。逆転できなければ来季チャンピオンシップへ降格する。

アヤックスは補強だけでなく放出も大規模に行う見込みで、ショーン・ステールとの契約延長を検討する一方、ジョーティ・モキオの残留で未来への一歩を踏み出した。他の複数のMFにとっては展望が限られている。

キアン・フィッツ＝ジムは来季の戦力構想から外れ、ブランコ・ファン・デン・ブーメンとシベルト・マンズヴェルクもアムステルダムを去る。アヤックスはこれにより戦力に余裕を作りたい考えだ。

また、ヨルディ・クライフは攻撃陣の補強を重視。複数クラブから関心を寄せられるミカ・ゴッツの移籍に備え、左サイドの後継候補を検討している。