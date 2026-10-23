アヤックスはジンチェンコとの契約を望まず「彼らはむしろ…のほうをずっと望んでいる」

アヤックスはオレクサンドル・ジンチェンコに新たな契約を提示する意向がない。『フットボール・インターナショナル』でアヤックスを担当するレンティン・ホーダイク氏の発言から明らかになった。

火曜日の朝、ジンチェンコが回復の最終段階に取り組むため、当面はアヤックスの練習に参加するとのニュースが伝えられた。

ウクライナ人のジンチェンコは昨シーズン、アムステルダムのクラブでの2試合目に十字靱帯を負傷。それ以来、アヤックスではプレーしていない。

こうしてジンチェンコはデ・トゥークムストに戻ったが、アヤックスは29歳の選手に契約を提示するつもりはない。クラブは、チームに左サイドバックが十分にいると考えている。

そのポジションにはすでにカイオ・エンリケ、オーウェン・ワインダル、ジョフレ・トレンツがおり、ユーリ・バースも選択肢になり得る。ジンチェンコを加える余地はない。ホーダイク氏によると、アヤックスには冬に使える資金もあまりないという。

アヤックスは限られた資金をほかのポジションの補強に充てたい考えだ。「彼らはストライカーかサイドの選手を獲得することを、ずっと強く望んでいる。今のアヤックスは前線で相手の背後を突く動きが本当に足りない」と同氏は締めくくった。