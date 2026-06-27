ウォウト・ヴェグホルストはアヤックス公式サイトを通じて退団を表明した。33歳のストライカーはヨハン・クライフ・アレナでの日々を感謝しつつも、成功できなかったと振り返っている。

代表53試合出場。2年前、夢がかなった。 「休暇でスキポール空港へ向かう途中、スタジアムの前を通るたびに兄弟たちに『いつかここでサッカーをするんだ』と言っていた。アヤックスの選手でなくても、ここで1試合できればと願っていたから、その夢が叶ったことは本当に幸せだった。ヨハン・クライフ・アレナでの試合は、どれも祝祭のようだった。」

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彼は「アウェーでのフェイエノールト戦の勝利は格別だった。トゥーケストに戻るとスタジアムはファンで埋まり、本当に最高だった」と振り返る。

優勝を逃したことは今も悔しい。「オランダ王者のトロフィーは特別だったはずだ。あと一歩だった。結果が違えばと心から思う。アヤックスには感謝している。だが成功とは言えない。トロフィーを獲らなければならなかった。」

最後に、彼はライバルたちへ「アヤックスはオランダ最大のクラブだ。その事実を変える努力をしてみろ」と挑発した。

なお、アヤックスはウェグホルストの別れの言葉を掲載した記事を公開後に削除した。理由は不明だが、『Voetbalzone』は発言を転載していた。

国内移籍でFCトゥエンテへ移るヴェグホルストは、アヤックスで公式戦65試合に出場し20ゴール6アシストを記録した。