先週木曜日にハイドゥク・スプリトに1-2で屈辱的な敗北を喫したアヤックスに、カンファレンスリーグのリーグフェーズで早くも挽回の機会が訪れる。今週、アタランタがヨハン・クライフ・アレナに乗り込んでくる。少し前まで欧州を席巻していたイタリアの相手に、アムステルダムのチームは何を予想すべきか。Voetbalzoneは、Prima Bergamo などで次の対戦相手を追うジャーナリスト、ファビオ・ジェンナリに話を聞いた。

アタランタといえば、伝説的なジャン・ピエロ・ガスペリーニの名がすぐに浮かぶ。現在ASローマを率いる68歳の指揮官は、2016年から2025年までベルガモで指揮を執り、規模の大きくないクラブをセリエAと欧州のトップへと押し上げた。マルテン・デ・ローンらを擁するチームは、クラブ史上初めてチャンピオンズリーグ出場権を獲得。欧州での初タイトルは2024年5月に訪れた。ダブリンのアビバ・スタジアムで行われたヨーロッパリーグ決勝で、レヴァークーゼンに3-0で快勝した。

クラブの象徴が退団

欧州での優勝から間もなく、ガスペリーニはアタランタを去る決断を下した。クラブ首脳陣は後任にイバン・ユリッチを選んだが、成功には至らなかった。かつてASローマとサウサンプトンでも解任されたクロアチア人指揮官は、スタディオ・アトレティ・アッズーリ・ディターリアでもわずか数カ月で職を追われた。アタランタはセリエAの中位に沈み、ユリッチはチャンピオンズリーグのマルセイユ戦で主力のアデモラ・ルックマンと衝突。両者が引き離される事態となり、見苦しい光景が映し出された。その直後、クラブ首脳陣はユリッチを解任した。

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アタランタは素早く動き、比較的若いラッファエレ・パッラディーノを新たな現場の責任者として迎えた。イタリア人指揮官はラ・デアをセリエAの6位に導き、カンファレンスリーグ出場権を獲得した。コッパ・イタリアでは準決勝が終着点となり、チャンピオンズリーグではラウンド16でバイエルン・ミュンヘンに2試合（1-6、4-1）を通じて圧倒された。アタランタはホームでの試合で強いプレッシャーをかけ、リスクを冒して戦ったが、最終的にそれが高くついた。それでもパッラディーノは、攻撃的な戦い方を後悔していなかった。「もう一度試合をすることになっても、私はまったく同じやり方で戦う。この戦い方によって、我々はコッパ・イタリアの準決勝に進み、リーグ戦でも好調を維持している」

パッラディーノがベルガモで2季目を迎えることはなかった。アタランタは昨夏、ラツィオ、ユヴェントス、チェルシー、ナポリなどで実績を積んだ経験豊富なマウリツィオ・サッリ（67）を選んだからだ。日曜日には敵地でミランに2-3で敗れたが、ジェンナリによれば、その結果だけでは全体像は分からない。「アタランタは現在、好調です。重要な選手が何人か欠場していたにもかかわらず、直近3試合の内容は印象的でした。9得点を挙げ、シュートがポストに当たった場面もありました。作り出したチャンスの数を考えれば、合計で12、13得点していてもおかしくなかったでしょう。守備にはまだ修正すべき点がいくつかありますが、正しい方向に進んでいます。ただ、もう少し時間はかかるでしょう」と、アタランタを追う記者は強調する。

PSVでの過去

アタランタには得点力がある。その得点源の一人が、オランダでもある程度知られているジャンルカ・スカマッカだ。27歳、身長1.95メートルのFWは、数年前にPSVでプロサッカー選手としての第一歩を踏み出した。セリエAやプレミアリーグのクラブを渡り歩き、PECズヴォレへの短期レンタルも経験した長身ストライカーは、マンチェスター・ユナイテッドへ売却されたラスムス・ホイルンドの後継者として、2023年にベルガモへやって来た。ジェンナリは元PSV選手に感銘を受けている。「スカマッカは最近、イタリア代表としてネーションズリーグで得点し、続いてカンファレンスリーグのパフォス戦でもネットを揺らしました。もっと多くのゴールを決めることもできたはずです。パフォーマンスには常に安定感があるわけではありませんが、スカマッカは時とともに成長し、ずっと成熟した非常に重要な選手です。調子が良いときの彼は、試合を決定づける存在です」

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スカマッカは先週木曜日、キプロスの相手パフォスとの試合で前半終了間際に得点した。アタランタはホームで最終的に3-1で勝利。カンファレンスリーグでは好スタートを切った一方、サン・シーロで敗れたセリエAでは、現時点で中位に位置している。ただ、シーズンはまだ長いとジェンナリも分かっている。「欧州大会への出場権を獲得し、カンファレンスリーグでできる限り勝ち進むこと。この2つが、今季のアタランタのサポーターにとって最も大きな目標です。クラブにとって今年の最優先事項は、新たなチームづくりを順調にスタートさせること。そうすれば結果はおのずとついてくるでしょう」。アタランタの首脳陣は、目先の結果だけを見ているわけではない。

イタリアサッカーで豊富な経験を持つサッリには、激動の時期を経たアタランタを競技面で安定させる役目が課されている。だが、ベルガモとその周辺でガスペリーニ時代の厳しい年月を忘れさせるのは、極めて難しい仕事だ。アヤックスの次の対戦相手の現状に話が及ぶと、ジェンナリは「それでも前に進むしかありません」と漏らした。「アタランタの首脳陣から好条件の 契約を提示されたにもかかわらず、ガスペリーニは退団を選びました。ベルガモでは今年、再びゼロからのスタートを切っており、時間が必要です。それでも信頼はあります」。イタリアサッカーに詳しいジェンナリは、現在セリエAで10位につけるチームの将来を前向きに見ている。

ひとまずアタランタが見据えるのは、今週木曜日にオランダで行われる試合だけだ。両クラブの対戦には長い歴史があるわけではない。アヤックスとアタランタが欧州の舞台で顔を合わせたのは、2020-21シーズンだけだ。アヤックスはベルガモで、前半早々に0-2とリードした末に勝ち点1を手にした（2-2）。ヨハン・クライフ・アレナでは0-1で敗れている。つまり、6年後に雪辱を果たすチャンスだ。「アタランタにアヤックスへの恐れはありませんが、敬意はあります。それは常に変わりません。カンファレンスリーグのリーグフェーズでは、チャンピオンズリーグの8試合ではなく、6試合が 予定されています。そのため、一つのつまずきが順位に大きく響きかねません」とジェンナリはサッリのチームについて語った。

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アヤックスは苦手な相手ではない

アヤックスは日曜日、フローニンゲンに5-2で勝利し、アタランタをアムステルダムに迎える前に良いリハーサルを終えた。一方、サッリのチームは終盤30分に2得点を挙げて力強く巻き返したものの、ミランに敗れた。それでもジェンナリは、北部でミチェル・サンチェス監督率いるチームが挙げた5得点の勝利を過大評価しようとはしない。「ここでもアヤックスは今なおビッグネームです。ただ、現状を見る限り、クラブの歴史の中で最良の時期とは思えません」。アタランタを追う記者は、木曜日の21時にカンファレンスリーグ第2戦のキックオフを迎えるチームにチャンスがあると見ている。