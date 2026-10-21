先週木曜日にハイドゥク・スプリトに1-2で屈辱的な敗北を喫したアヤックスに、カンファレンスリーグのリーグフェーズで早くも挽回の機会が訪れる。今週、アタランタがヨハン・クライフ・アレナに乗り込んでくるのだ。少し前まで欧州を席巻していたイタリアの相手から、アムステルダムのクラブは何を予想すべきか。フットバルゾーンは、Prima Bergamo などでアタランタを追うジャーナリスト、ファビオ・ジェンナーリに話を聞いた。

アタランタと聞けば、伝説的なジャン・ピエロ・ガスペリーニの名がすぐに浮かぶ。現在はローマを率いる68歳の指揮官は、2016年から2025年までベルガモで采配を振るい、規模の小さなクラブをセリエAと欧州のトップへと押し上げた。マルテン・デ・ローンらを擁したチームは、クラブ史上初めてチャンピオンズリーグ出場権を獲得。欧州での初タイトルは2024年5月に訪れた。ダブリンのアビバ・スタジアムで行われたヨーロッパリーグ決勝でレヴァークーゼンに0-3で快勝したのだ。

クラブの象徴が退任

欧州での栄冠からほどなくして、ガスペリーニはアタランタに別れを告げた。クラブ首脳陣は後任にイヴァン・ユリッチを選んだが、成功には至らなかった。かつてローマとサウサンプトンでも解任されたクロアチア人指揮官は、スタディオ・アトレティ・アズーリ・ディターリアでも数カ月で職を追われた。アタランタはセリエAで目立たない中位に後退。さらにユリッチは、マルセイユとのチャンピオンズリーグの試合中に主力のアデモラ・ルックマンと衝突した。両者が引き離されるほどの事態となり、後味の悪い光景を残した。その直後、首脳陣はユリッチの解任を決めた。

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アタランタは素早く動き、比較的若いラファエレ・パッラディーノを新監督に迎えた。イタリア人指揮官はラ・デアをセリエAの6位に導き、カンファレンスリーグ出場権を手にした。コッパ・イタリアは準決勝で敗退し、チャンピオンズリーグではラウンド16でバイエルン・ミュンヘンに2試合を通じて圧倒された（1-6、4-1）。アタランタはホームでの試合で強くプレッシャーをかけ、リスクを負って戦ったが、最終的にそれが高くついた。それでもパッラディーノは攻撃的な戦い方を悔やまなかった。「もう一度試合をすることになっても、まったく同じように戦う。この戦い方でコッパ・イタリアの準決勝に進み、リーグ戦でも良い戦いができている」

パッラディーノがベルガモで2シーズン目を迎えることはなかった。アタランタは昨夏、ラツィオ、ユヴェントス、チェルシー、ナポリなどで実績を積んだベテランのマウリツィオ・サッリ（67）を選んだからだ。日曜日にはミランとのアウェー戦に2-3で敗れたが、ジェンナーリによれば、結果だけではすべてを語れない。「アタランタは今、調子が良い。重要な選手を何人か欠きながらも、直近の3試合は印象的だった。9得点を挙げ、シュートがポストに当たる場面もあり、合計で12点か13点を取れてもおかしくないほど多くのチャンスをつくった。守備にはまだ修正すべき点がいくつかあるが、正しい方向に進んでいる。ただ、もう少し時間はかかるだろう」と、アタランタを追う記者は強調する。

PSVでの過去

アタランタは、それだけ得点力を備えたチームだ。得点源の一人が、オランダでもそれなりに知られるジャンルカ・スカマッカである。27歳、身長1.95メートルのFWは、数年前にPSVでプロサッカー選手としての第一歩を踏み出した。セリエAやプレミアリーグのクラブを渡り歩き、PECズヴォレへの短期レンタルも経験。マンチェスター・ユナイテッドに売却されたラスムス・ホイルンドの後継者候補として、2023年にベルガモへやって来た。ジェンナーリは元PSV所属のストライカーに感銘を受けている。「スカマッカは最近、イタリア代表としてネーションズリーグで得点し、その後はカンファレンスリーグのパフォス戦でもゴールを決めた。さらに多くの得点を挙げることもできたはずだ。パフォーマンスには常に安定感があるわけではないが、スカマッカは時を重ねて成長し、ずっと成熟した非常に重要な選手だ。調子が良いときは、勝負を決められる選手になる」

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スカマッカは先週木曜日、キプロスのパフォスをホームで最終的に3-1で下した試合で、前半終了間際に得点した。カンファレンスリーグでは好スタートを切った一方、セリエAではサン・シーロでの敗戦を受け、今のところ中位にいる。だが、シーズンはまだ長いとジェンナーリも分かっている。「欧州大会の出場権を獲得すること、そしてカンファレンスリーグでできるだけ勝ち進むこと。この2つが、今季のアタランタのサポーターにとって最大の関心事だ。今年、クラブが最も重視しているのは、新たなチーム作りを順調に始動させること。そうすれば結果は自然についてくる」。アタランタ首脳陣が見据えているのは、目先の結果だけではない。

イタリアサッカーを知り尽くしたサッリには、激動の時期を経たアタランタを、競技面で落ち着かせる役割が託されている。だが、ガスペリーニの下で過ごした濃密な年月をベルガモとその周辺で忘れさせるのは、極めて難しい仕事だ。アヤックスの次の対戦相手の現状に話が及ぶと、ジェンナーリは「それでも前に進むしかない」とため息をつく。「アタランタの首脳陣から高額な 契約を提示されたにもかかわらず、ガスペリーニは去ることを選んだ。ベルガモでは今年、再びゼロからのスタートを切った。それには時間がかかるだろう。だが、信頼はある」。イタリアサッカーに詳しいジェンナーリは、現在セリエAで10位につけるクラブの将来を前向きに見ている。

今のアタランタにとって重要なのは、まず今週木曜日のオランダでの一戦だ。両クラブの対戦歴は多くなく、アヤックスとアタランタが欧州の舞台で顔を合わせたのは2020-21シーズンだけ。アムステルダムのクラブはベルガモで、前半早々に0-2とリードしながらも引き分けて勝ち点1を手にした（2-2）。ヨハン・クライフ・アレナでは0-1で敗れた。6年後に雪辱を果たす機会となる。「アタランタにアヤックスへの恐れはないが、敬意はある。敬意は常に持っている。カンファレンスリーグのリーグフェーズで予定 されているのは、チャンピオンズリーグの8試合ではなく6試合だ。一つのつまずきが順位に大きく響きかねない」。ジェンナーリはサッリ率いるチームについて、そう語った。

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アヤックスへの苦手意識はなし

アヤックスは日曜日、フローニンゲンに2-5で勝利し、アタランタをアムステルダムに迎える前の最後の試合を良い形で終えた。一方、サッリのチームはミランに敗れた。最後の30分に2得点を挙げて力強く盛り返したにもかかわらず、だ。それでもジェンナーリは、ミチェル・サンチェス率いるチームがオランダ北部で挙げた5得点を過大評価しようとはしない。「ここでは今もアヤックスはビッグネームだ。しかし、現在の状況を見れば、クラブ史上最高の時期ではなさそうだ」。アタランタを追う記者は、木曜日の21時にカンファレンスリーグ第2戦を迎えるチームに勝機を見いだしている。