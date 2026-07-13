アヤックスとアイントラハト・フランクフルトはアントン・ガエイの移籍について交渉を続けている。ドイツのクラブは200万ユーロ超の初オファーを拒否された後、『Voetbal International』によると2度目のオファーを提示したが、アヤックスはこれも受け入れなかった。

月曜夜、De Telegraafはアヤックスが200万ユーロ超の初オファーを「笑い飛ばした」と伝えた。VIによると、フランクフルトは現在450万～500万ユーロの2度目のオファーを提示している。

この額もテクニカルディレクターのヨルディ・クライフにとっては依然として低い。それでも両クラブは協議を続けており、サッカー専門誌は「慎重に」歩み寄りつつあると伝えている。

一方、スカイ・ドイツのフロリアン・プレッテンベルク記者は500万ユーロのオファーが存在すると伝えているが、アヤックスは未だ反応を示していない。

ESPNは月曜日に、アヤックスが750万～850万ユーロの移籍金を要求していると伝えた。ガエイはすでにフランクフルトと2031年半ばまでの契約で合意している。

アヤックスとミチェル監督は、この23歳の右サイドバックが今夏に退団する必要はないと考えている。来シーズンも戦力になると見込んでいる。

ガエイは3年前、ヴィボルグFFから加入。同クラブは移籍で450万ユーロの利益を得た。ガエイはアヤックスで111試合7ゴール13アシストを記録している。

ガエイは2028年6月までアヤックスと契約しており、Transfermarktの市場価値は500万ユーロと評価されている。