アヤックスはまだ終わっていない。ジョルディ・クライフは、なおも大物選手をフリーで獲得しようとしている。

アヤックスがイヴ・ビスマの獲得に、なおも乗り出そうとしている。『デ・テレグラーフ』のマイク・フェルウェイ氏が月曜午後に伝えた。MFはトッテナム・ホットスパー退団によりフリーとなっている。

アヤックスがこのフリーのMFを実際に獲得できる可能性が高いかどうかは不明だ。というのも、アムステルダムのクラブはこのマリ代表MFを巡って多くのライバルを抱えているからだ。

今夏の早い段階で、アフリカのあるメディアがすでにビスマに対するアヤックスの関心を報じていたが、アヤックスはその後具体的な動きを見せなかった。だが、期限から2週間が過ぎた今もなお新天地が決まっていないことを受け、アヤックスはあらためて獲得を試みる意向だ。

守備的な特徴を持つMFは、111試合に出場したトッテナム・ホットスパーを退団し、現在はフリーとなっている。同クラブは4年前、ブライトン＆ホーヴ・アルビオンから3000万ユーロで彼を獲得していた。

スパーズが契約延長を見送ったのは、2024年8月に彼が風船から笑気ガスを吸引している様子が映った動画をスナップチャットで共有したためだ。これを受けてトッテナム・ホットスパーはレスター・シティ戦でこのMFを出場停止処分とし、その後ビスマは謝罪するとともに、「判断力の深刻な欠如」があったと語っていた。

アヤックスはこの夏、すでに多数の選手をヨハン・クライフ・アレナに迎え入れている。ソフィアン・アムラバト、デイリー・ブリント、ジョフレ・トレンツ、ユリアン・ブラントはフリーで加入。トル、ティロ・ケーラー、マルク・テア・シュテーゲン、シモン・アディングラはレンタルで加わり、ビクトル・ツィガンコフ（300万）、シアオ・エンヒキ（1000万）、マルコス・レオナルド（2000万）には移籍金が支払われた。



