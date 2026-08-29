アヤックスはすでに「6番」を確保しているのか？ 「そこでプレーできることを願っている」

アブドゥライェ・カマラは金曜夜、ヘルモント・スポルトに3-2で勝利したエールステ・ディヴィジの一戦でヨング・アヤックスデビューを果たした。試合後、ウディネーゼからの移籍について『Ajax Showtime』に語った。

アヤックスは先週、突如としてカマラをウディネーゼからレンタルで獲得し、驚きを与えた。このフランスの世代別代表選手については、1500万ユーロのほぼ義務的な買い取りオプションが合意されている。

カマラは当初、ヨング・アヤックスの戦力として加入した。というのも、ウディネーゼとモンペリエで「大人のサッカー」にあたる試合出場はまだ数試合しかなかったためだ。

それでも、17歳の本人は早期のステップアップを望んでいる。「アヤックスは素晴らしいクラブです。ここで自分を大きく成長させることができますし、デビューできてとてもうれしいです」と話し始めた。

それでもカマラはさらに上を見据えており、すでにアヤックスのトップチームを視野に入れている。アムステルダムのクラブは、いまだに念願の「6番」を獲得できていない。

「そのポジションでプレーできることを願っています。そこが自分のポジションだからです。できるだけ早くトップチームに昇格したいですが、そのためにはまずここで自分を証明しなければなりません」と語った。

「これからもハードワークを続けて、少しずつ出場時間を勝ち取りたいです」と、このフランス人選手はインタビューを締めくくった。