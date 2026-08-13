『Voetbal International』が木曜午後に報じたところによると、アヤックスはルツハレル・ヘールトロイダと話し合いを行った。アムステルダムのクラブは、元フェイエノールトの同選手を補強したい考えだ。

木曜朝には『Sky Sports』が、アヤックスがRBライプツィヒに対し、オランダ代表DFについて問い合わせを行ったとスクープしていた。

同メディアは、アヤックスがこのドイツのクラブから同選手をレンタルで獲得したいと伝えた。しかし、その後すぐに『De Telegraaf』のマイク・フェルウェイがこれを否定。ミカ・ホーツが売却された場合、アヤックスは要求されている1800万ユーロを提示できるはずだと主張した。

そして今回、VIはすでに選手本人とも話し合いが行われたと報じている。ただし、それが実際にアムステルダム移籍につながることを意味するわけではない。

ジョルディ・クライフは、ヘールトロイダについて、センターバック、右サイドバック、さらには守備的MFとしてもプレーできることから、理想的な補強と見ている。

ヘールトロイダはすでにPSVと個人合意に達しているが、フェイエノールトもかつての所属選手の獲得に関心を示している。