ヘンク・スパーンは、スティーブン・ベルフハウスが今季のアヤックスに今後どれだけ価値をもたらせるのか疑問視している。コラムニストのスパーンは、『Het Parool』のコラムでそう記した。クラブ首脳陣に対しては、このレフティーにふさわしい別の役割を提示するよう勧めている。

8月末、Voetbal International は、アヤックスがベルフハウスに対して適切なオファーが届き、さらに本人も個人条件で合意できるのであれば、退団を容認する姿勢だったと報じた。実際にベルフハウスへ関心が寄せられていたかどうかは不明だ。

ただしスパーンは、34歳のアタッカーをクラブに残すようアヤックスに助言している。「昨季、ベルフハウスはFCトゥウェンテ戦で勝ち点を落とした後、印象的な発言をしていた。『このスカッドでは十分ではない』とね。ジョルディ・クライフが獲得した選手たちと、その平均的なレベルを見れば、ベルフハウスの言う通りだった」とコラムニストは記している。

「だからといって、彼のトップチームでの時間がほぼ終わったという事実は変わらない」とスパーンは述べ、ベルフハウスはフットボーラーとしての全盛期をすでに過ぎたとの見方を示した。「PSVと戦うのは、テルスターの選手を抜き去るのとは別物だ。彼が最初に物足りなさを見せたのは、ボウマンの突破とパスの後だった。右ウイングの彼は、ボールを収めるのに時間をかけすぎた。」

試合時間が30分に満たない段階で、ベルフハウスはこの大一番でアヤックスを2-1のリードに導くチャンスを逃したと、スパーンも見ていた。「2度目に期待に応えられなかったのは、ブラントがシュートを放った場面だ。あの時ベルフハウスはボールを押し込めたはずだ。だから私は、戦力の入れ替えを進め、彼にふさわしい役割を提示すべきだと言う。知性は、特にサッカーではひとつの資質だからだ。」

ミチェル監督は現在、右ウイングのポジションに関して4つの選択肢を持っている。ベルフハウスとヴィクトル・エドバルドセンに加え、新戦力のヴィクトル・ツィガンコフも右ウイングのアタッカーとして非常に優れている。現在負傷中のラヤネ・ブニダも、昨季はそのポジションでたびたび出場していた。

アヤックスは今週土曜日、エールディビジでフォルトゥナ・シッタートとのアウェー戦を戦う。アムステルダムのクラブは現在7位だが、ヴィレムIIとの未消化試合を1試合残している。