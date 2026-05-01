アヤックスのMFモキオ、他国への移籍報道に即座に反応

ベルギーの移籍専門ジャーナリスト、サシャ・タヴォリエリ氏は金曜日、ジョルティ・モキオがベルギー代表を離れ、コンゴ代表としてプレーすることを望んでいると報じた。しかし、アヤックスのMFモキオ本人は「移籍は急いでいない」と語った。

本人は『デ・テレグラーフ』紙のクラブウォッチャー、マイク・フェルウェイの取材に「最終決定はしていないし、今シーズン中は判断しない」と語った。

モキオは2025年3月、ベルギー代表として2分間プレーした。その後、U-21代表やU-17ワールドカップに出場している。

コンゴ代表として出場できるのは早くても2028年以降で、今回のW杯は間に合わない。最後にベルギー代表として公式戦に出場してから3年以上経過している必要がある。 さらに、親善試合を含む国際試合の出場は最大3試合まで、かつ最後の出場時に21歳以下である必要がある。

ベルギーサッカー連盟（KBVB）はモキオの迷いを把握しており、数週間以内に本人と話し合う予定だが、アフリカ諸国で見られるような金銭的約束はしない方針だ。

タヴォリエリ氏によると、モキオは米・加・墨開催のW杯に出場し、コンゴ代表としてプレーしたいと考えている。ただし現時点では未決定だ。