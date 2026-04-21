アヤックスのFWウォウト・ヴェグホルストが、エンスヘデから最高の賛辞を受けた。

ヤン・シュトロイアーは、ワウト・ヴェグホルストを高く評価している。今シーズン限りでグロルシュ・フェステを去るFCトゥエンテのテクニカルディレクターは、このアヤックスのFWをオランダスポーツ界の模範とさえ見なしている。

ウェグホルストはアヤックスとの契約が満了しており、FCトゥエンテへの移籍金なしでの移籍が噂されている。シュトロイアーは地域番組『デ・オストトリビューン』で「彼が来るかどうかは別として、どこに行っても素晴らしいパフォーマンスを見せてきた」と語った。

「特別な選手だ。勝者のメンタリティを持ち、チームに必ずプラスになる。勝者が必要だが、オランダにはそれが少なすぎる」と絶賛した。

今夏、エリック・テン・ハグに職務を完全に引き継ぐテクニカルディレクターは、セントラルMFミハル・サディレックについても絶賛する。サディレックは2021年から2025年までエンスヘデと契約し、122試合でトゥッカーズのユニフォームを着た。

また、ラミズ・ゼルウキも高く評価する一方、「トゥウェンテには真の勝者が少ない」と指摘。どのクラブも同様だとため息をつき、ブンデスリーガを理想例に挙げた。

「例えばドルトムントやフランクフルトでは11人のうち6、7人が勝者だ。オランダで3人いれば上出来だろう。メンタリティの違いだ」とシュトロイアーは語った。