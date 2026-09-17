アヤックスのFWアブデラ・ウアザンに、モロッコからうれしい知らせが届いた

アヤックスの17歳ウインガー、アブデラ・ウアザンが初めてモロッコ代表に招集された。今月後半、アフリカ杯に向けたガボン戦で代表デビューを果たす可能性がある。

ウアザンはこれまでオランダの各年代別代表でプレーしてきた。しかし先月、アヤックスのこのサイドアタッカーは、モロッコ代表としての国際キャリアを選ぶと明かしていた。モロッコでもすでに各年代別代表戦を経験している。

まだ若いウアザンは今季に向けたプレシーズンで好パフォーマンスを見せており、ミチェル監督からは左ウイングのポジションで定期的に起用されている。ここまで1ゴール3アシストを記録している。

一方でミチェル監督は、ウアザンを慎重に起用する方針も取っている。このウインガーはアヤックスの直近の試合では途中出場で起用されていた。現在は土曜日のエクセルシオールとのホーム戦に向けて準備を進めている。

モロッコ代表のモハメド・ウアビ監督は、モロッコの最終メンバーに向けてウサマ・タルガリーヌ（フェイエノールト）、イスマエル・サイバリ（バイエルン・ミュンヘン）、アナス・サラー＝エディン（パナシナイコス）にも招集状を送っている。

一方で、ソフィアン・アムラバトはモロッコ代表メンバーから外れている。アヤックスのMFは最近、今後はウアビ監督の下ではプレーしたくないと明かしていた。

次回の代表ウィークで、モロッコは3試合を戦う。アフリカ杯予選ではガボンとレソトと対戦し、ガーナとは親善試合を行う。