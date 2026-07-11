アヤックスのFWがInstagramで退団を発表

ドン・オニールがアヤックスを去る見通しだ。『Voetbal International』は土曜日、この右ウイングがアル・アハリへの移籍をまとめるため、カタールへ向かっていることを報じた。

オニエルは2027年半ばまでアヤックスと契約しているため、クラブは移籍金を得る見込みだが、具体的な金額は未定だ。

「13年間を経て、私はクラブを去ることを決断しました。6歳の少年としてここに来て、今は青年として去ります。アヤックスは、私をサッカー選手としてだけでなく、今の私という人間としても育ててくれました。だからこそ、この決断を下すことは決して容易なことではありませんでした。 それでも、最終的には自分の成長のために正しい一歩だと感じました」とインスタグラムに綴っている。

ここ数年、私を支えてくれたコーチ、スタッフ、チームメイト、サポーターに感謝したい。サポートと信頼、そして永遠に胸に刻む思い出をありがとう。アヤックスはいつも私の心にある。本当にありがとう」と感謝を述べた。

コメント欄には、ニューカッスルへ移籍したショーン・ステールやジョーティ・モキオ、ラヤネ・ブニダらがハートマークを送っている。

オニールは2013年にアヤックスのユースに入団。2024年5月に「ヨング・アヤックス」でプロデビューし、数か月後に初契約を締結した。

1軍ではベンチ入りしたものの出場機会はなく、ヨング・アヤックスでは38試合に出場した。