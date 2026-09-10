ハンス・クラーイ・ジュニアが『Voetbal International』のコラムで、マルコス・レオナルドとビクトル・ツィガンコフへの不満をあらわにした。アヤックスのこの2人の新戦力は、アムステルダムでの最初の時期において、決して万全とは言えない印象を与えている。

アル・ヒラルから2000万ユーロで獲得されたレオナルドには、すでに数週間にわたって批判が集まっている。このブラジル人FWは多くの決定機を逃しており、ひとまずトル・アロコダレとのポジション争いには敗れているように見える。

ツィガンコフは移籍期間最終盤にジローナから400万ユーロで加入し、先週土曜日にアヤックスでデビューを果たした。PSV戦ではおよそ30分間プレーした。

しかし、それは手放しで成功と呼べるものではなかった。ツィガンコフはこの大一番のハイテンポに目に見えて苦しみ、エスミル・バイラクタレビッチによる決定的な1-3の場面でも、とりわけ弱さを露呈した。ウクライナ代表MFはまず不器用な形でボールを失い、その後の守備でもかなり多くのミスを犯した。

クラーイ・ジュニアはその様子を驚きをもって見ており、ツィガンコフにとっては耳の痛い結論を下している。「34歳のスティーブン・ベルフハイスのほうが、今のところビクトル・ツィガンコフよりもかなりコンディションが良さそうに見える」

「マルコス・レオナルドやツィガンコフのように、新しいクラブにフィットしていない状態で現れることを、いったいなぜ一部の選手たちは平気でやるんだ？」と、その後クラーイは怒りをあらわにした。「本当に信じられない」

一方で、補強のユリアン・ブラントとトルについてはクラーイも高く評価している。「ジョルディ・クライフはかなり思い切って金を使ったし、PSV戦では大きくて、頼もしく、ゴールに直結するストライカーのトルを見た。彼はすでにアヤックスのサポーターにしっかり受け入れられている。ユリアン・ブラントについては、彼がオランダのピッチに立っているのを見るたびに毎回驚かされる」