ヨエリ・ヘールケンスが金曜夜、再び高くつくミスを犯した。スパルタ・プラハから最大350万ユーロで引き抜かれた20歳のアヤックスGKは、ヨング・アヤックスのFCドルトレヒト戦で目立ったミスを犯した。わずか6日前には、トップチームでのFCフォレンダム戦でも大きな失策を犯していた。

ヘールケンスは金曜夜、ヨング・アヤックスのゴールマウスに立った。チームはケウケン・カンピューン・ディヴィジの新シーズン開幕戦で、アウェーのFCドルトレヒト戦に臨んでいた。若き守護神にとっては、再び試合勘を養うチャンスが与えられた形だ。

ヨング・アヤックスにとっては最高の立ち上がりだった。ファレル・ナシュが開始5分でアムステルダムの若手チームに先制点をもたらした。

しかし、ヨング・アヤックスはそのリードを長く楽しむことができなかった。2分後、マルティン・ヴェトカルがニアサイドを狙ってシュートを放つと、ヘールケンスは本来なら難なく止められたボールへの対応を完全に誤った。

ボールはアヤックスGKに当たってそのままゴールに吸い込まれ、FCドルトレヒトは早々に同点に追いついた。ヘールケンスにとっては、ミスが積み重なっているこの時期にまたしても痛い場面となった。

実際、このGKは先週日曜日にも明確なミスを犯していた。トップチームのFCフォレンダムとの親善試合では、ポール・レヴァーソンが前半を守ったあと、ヘールケンスは後半から途中出場していた。

試合終了10分前、ヘールケンスはユリ・バースからのバックパスの処理を誤った。最終的にボールはGKに触れた形でゴールラインを割り、アヤックスは無失点で終えることができなかった。

そのミスは結果には影響しなかった。アヤックスがフォレンダムでの試合に1-3で勝利したからだ。しかし、ヘールケンスにとっては、ドルトレヒト戦での新たなミスは一段と痛いものとなった。これで6日間のうちに2度目の明確な失策となったためだ。







