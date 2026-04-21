アヤックスの高額失敗移籍が、新クラブで大きな不満を招いている。

カルロス・フォーブスはクラブ・ブルージュでの立場が危うくなっている。ベルギーの『Het Laatste Nieuws』が状況を報じた。

フォルブスは2023年、当時テクニカルディレクターだったスヴェン・ミスリンタット氏によって1400万ユーロでアヤックスに獲得された。ミスリンタット氏はマンチェスター・シティのユースから彼を引き抜いた。

しかしアヤックスでは結果を残せず、昨季ウルヴァーハンプトンへレンタルされた後、昨夏600万ユーロでクラブ・ブルージュへ完全移籍した。

ベルギーではリーグ戦8試合で2ゴール2アシストと好スタートを切った。チャンピオンズリーグでも活躍した。

初戦でアシストを記録し、バルセロナ戦では2得点1アシストの活躍で3－3の引き分けに貢献した。

しかしウィンターブレイク以降は精彩を欠き、ベルギーでは「カルロスの奇妙なケース」と呼ばれている。

HLNがデータを分析した。 「サッカーファンならため息が出るだろう。サポーター、監督、役員、あるいはチームメイトなら、腹立たしくてたまらないはずだ。ユニオン戦では41回のボールタッチながらxG0.05、xA0.07と低調で、シーズン全体でも十分とは言えない。」

最終フェーズに入ってもフォルブスは得点もアシストもなし。クラブ・ブルージュは現在4ポイント差でユニオン・サン＝ジリに続いている。残り5試合。