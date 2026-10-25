エールディヴィジ第10節、オランダ最多優勝を誇るアヤックスが敵地でスパルタ・ロッテルダムに2-1で勝利した試合で、ブラントはアヤックスでの初アシストと2つ目のアシストを記録した。

まず22分、30歳のブラントはアブデラ・ウアザンの先制点をお膳立てした。ゴールまで20メートルの位置で17歳のモロッコ人選手と見事なワンツーを交わすと、ウアザンがペナルティーエリアのライン付近から鮮やかに決めた。43分にはイェンス・トールンストラのゴールでスパルタが一時同点に追いついたが、アウェーチームは前半終了の笛が鳴る前に勝ち越した。

ここでもブラントが直接絡んだ。自陣からのカウンターでボールを相手ペナルティーエリア手前まで運び、FWトル・アロコダレにパス。アロコダレが冷静に流し込んだ（45＋1分）。

ユリアン・ブラント、アヤックスで最多のチャンスを創出

ブラントはそれ以前から、ここまでに挙げた8得点だけでなく、アヤックスの攻撃に大きな影響を与えていた。元ドルトムントのスターは、今季のエールディヴィジでアヤックスの選手の中で最も多くのチャンスをつくっている。例えば第8節のNECナイメヘン戦（1-1）では、ブラントがつくったチャンスは8回で、チームメート全員の合計である5回を上回った。

日曜午後までブラントが抱えていた問題は、単純なものだった。パスを受けた選手たちが、そこから生まれた得点機を決められなかったのだ。そのため、夏にドルトムントとの契約満了を受けて移籍金なしで加入した新天地での初アシストは第10節まで待つことになったが、この日は立て続けに2つ目も記録した。

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン、痛恨のパスミスを犯したユリアン・ブラントを救う

一方、スパルタ戦の59分にはブラントに幸運もあった。正確には、自陣ペナルティーエリア付近でのひどいパスミスがホームチームの2-2の同点ゴールにつながらなかったことを、同胞のマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンに感謝できた。テア・シュテーゲンに向けたブラントのパスは、スパルタのミッチェル・ファン・ベルヘンの足元へ渡ってしまった。ドイツ人のアヤックスGKと1対1になったファン・ベルヘンがシュートを放ったが、テア・シュテーゲンが見事な反応でゴールを防いだ。ブラントはすぐに駆け寄り、感謝を込めてハイタッチした。

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ドイツ代表GKは、この日を通して絶好調だった。後半、スパルタは何度も攻勢に出たが、そのたびにテア・シュテーゲンに阻まれた。テア・シュテーゲンは何度も抜群の反射神経を見せた。ただし終盤には、クロスに飛び出して触れられなかったものの、ロッテルダムのチームがその機会を生かせず、難を逃れた。

この勝利でアヤックスは、先にフェイエノールトと1-1で引き分けたPSVアイントホーフェンを追い抜いた。ブラントらはロッテルダムの首位チームとの勝ち点差も3に縮めた。