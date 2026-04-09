アヤックスの選手の話になると、ウィム・キーフトとレネ・ファン・デル・ハイプは爆笑する。

アヤックスの27歳GKマーテン・パエスは、当面ポッドキャスト『KieftJansenEgmondGijp』を聴かないほうがよさそうだ。最近の回で彼は何度も笑いものにされている。

『KJEG Blessuretijd』の放送が途切れると、レネ・ファン・デル・ハイプが突然笑い出し、「ウーター・パエス！」と叫ぶ。その後、同僚たちに訂正される。

ウィム・キーフトが割って入る。「どこ出身だ？アヤックスではどこでプレーしてた？アメリカか…」。

「背は高いけどな」とキーフトは皮肉り、「でもGKとしてはダメだ！」。ギープは「なんでアヤックスはこんなGKを取ったんだ？」と疑問を投げ、「インドネシア代表でヨルディ・クライフと組んでたのか？」と続けた。

ジャーナリストのミシェル・ファン・エグモンドがウィキペディアを引用し、出場試合数ゼロ、勝利数ゼロと続けた。

ファン・デル・ガイプの笑いはさらに大きくなる。「あれが彼のキャリアの絶頂期だったんだ。ハハハ！」ファン・エグモンドはこの話題を締めくくる。「まあ、どうでもいい話だけどね。」

2月に150万ユーロでダラスから加入し、2029年半ばまで契約するパエスは、リーグ6試合で7失点。ナイメーヘン出身の彼は2試合で無失点だった。しかし、ビルドアップで解決策を模索する場面では、たびたび危ない失敗を犯している。