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アヤックスは木曜夜、FCトゥーンに快勝した。スイスの下位チームを難なく退け、ヨハン・クライフ・アレナの観客は二つの鮮やかなゴールを目にした。

ラヤン・ブニダとスティーブン・ベルフハイスが、ともに見事な形で得点した。ブニダは美しいフリーキックで、この夜自身2点目を決めた。

ベルフハイスはFWマルコス・レオナルドとの巧みな連係から、ペナルティーエリア外より鮮やかなループシュートを決めた。途中出場のベルフハイスにとって、これがアヤックスの4点目であり、最後のゴールとなった。

朝刊各紙は、際立った活躍を見せたブニダを称える一方、レオナルドにも注目している。高額で獲得されたブラジル人FWはアムステルダムに来て以来苦しんでいるが、木曜は好印象を残した。

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ゴールを切望していたレオナルドは、実際に得点を挙げた。さらに得点を重ねるだけのチャンスも再び十分にあったが、各紙はその出来を評価している。

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特に『デ・フォルクスクラント』は、レオナルドのプレーを詳しく取り上げた。「FW本人、チームメート、そして観客が見せた喜びと安堵は、アヤックスにとって不安のない夜の明るい一幕だった」と記している。得点後のレオナルド、そしてチーム全体の喜びが目を引いた。

「マルコス・レオナルドのゴール後の喜びは、見ている側にも伝わってきた。得点を切望していたというだけでは、控えめすぎるほどのFWだ」

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「レオナルドは良い位置にいることが多いFWだが、どういうわけか少し不器用に見える。あとは、ブラジル人FWにも例の『ケチャップの瓶』の話が当てはまるかどうか、見守るだけだ」

「彼はゆっくりとコーナーへ走り、次々と祝福にやって来るチームメートを喜んで迎えた。ハーフタイムには、空を見上げながらロッカールームへ向かい、短い祈りの言葉をつぶやいていた」。記者のウィレム・フィッサースは、そうした姿にも注目した。

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「レオナルドはこの試合もシュートミスから始まったが、ブラジル人FWは立て直し、悪くないプレーを見せた」と『アルヘメーン・ダフブラット』は評した。「もっとも、FCトゥーンを相手に低調なプレーをするのも難しかっただろう」