アヤックスの選手がFCトゥエンテ戦で、11月22日以来となる意外な先発出場を果たす

アヤックスは土曜日、欧州カップ戦出場権を争うライバルである、ジョン・ファン・デン・ブロム率いる手強いFCトゥエンテと対戦する。オスカル・ガルシア監督は、ホームチームで先発する11人の選手をすでに発表した。アヤックスの先発メンバーの中で最も注目されるのは、11月22日以来初めて先発に名を連ねるオリバー・エドヴァルセンだ。

「フレンド・ロテリー・エールディヴィジ」で2位を維持するために勝ち点がどうしても必要なアヤックスでは、マーテン・パエスがゴールを守る。ヨハン・クライフ・アレナでは、アントン・ガエイが右サイドバック、ルーカス・ローザが左サイドバックとして先発する。富安健洋はフェイエノールト戦で負傷退場し、日本代表の親善試合も欠場した。彼は試合の登録メンバーには入っていない。

ヨシップ・スタロとユーリ・バアスが、トゥッカーズ戦の中央ディフェンスコンビを組む。伊倉浩はアヤックスのトップチーム練習に復帰しているが、スペイン人監督の下で先発の座を得るにはまだ少し時間がかかりそうだ。この日本人選手はベンチ入りしている。

ユーリ・レゲールがハムストリングの怪我から完全には回復していないため、ジョーティ・モキオが中盤で先発する。ショーン・ステールが左サイドからスタートし、スティーブン・ベルグヒースがアムステルダムの中盤で背番号10を背負う。ダヴィ・クラッセンは膝の不調に悩まされており、欠場する。

ホームチームの攻撃の要として、カスペル・ドルベルグよりもウォウト・ウェグホルストが起用された。右サイドには意外にもエドヴァルセンがガルシア監督の信頼を得て起用されている。ミカ・ゴッツはアヤックス攻撃陣の左サイドを担う。

アヤックスの先発メンバー：パエス；ガエイ、スタロ、バアス、ローザ；モキオ、ベルグイス、ステール；エドヴァルセン、ウェグホルスト、ゴッツ。

FCトゥエンテの先発メンバー：ウンナースタル；ファン・ロイ、レムキン、ナイスタッド、D・ロッツ；ゼルキ、ヒリンソン、ファン・デン・ベルト；D・ロッツ、ラマーズ、オリアセーテル。